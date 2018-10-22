Осенью обостряется: Супрун рассказала о ранних симптомах гипертонического кризиса

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И. о. министра рассказала, как поступать, если есть подозрение на гипертонический криз

И. о. министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала о том, что такое гипертонический криз и на какие его ранние симптомы нужно обращать внимание. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун объяснила, что осень – период обострения многих хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

"Осенью на нас "охотятся" не только насморк и простуда, ухудшается также ход многих хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. У многих происходит обострение такого распространенного заболевания как артериальная гипертензия - гипертонический криз. Доктор Larisa Mischenko рассказала, как предотвратить развитие болезни и при каких симптомах надо немедленно вызвать скорую", - написала и. о. министра.

Она рассказала, что такое гипертонический кризис и к каким печальным последствиям он может привести.

"Гипертонический криз - это внезапное и значительное повышение артериального давления от базового уровня. Угрозу здоровью и жизни несет значительное повышение АД (как правило> 180 и / или 120 мм рт.ст.), которое осложняется смертельно опасными состояниями. В частности, развитие мозгового инсульта, инфаркта миокарда, отека легких. Важно, что не только очень высокий уровень артериального давления, но и степень его роста может стать причиной развития тяжелых осложнений артериальной гипертензии", - рассказала Супрун и перечислила симптомы, которые указывают на развитие гипертонического криза.

"Запомните эти симптомы. Если заметите их у себя или ваших близких - немедленно звоните 103:

- интенсивные боли или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца

- нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица

- интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройствами зрения

- тошнота и рвота

- одышка

- судороги

- отсутствие сознания

- выраженные тревожные расстройства

В большинстве случаев понадобится госпитализация для уточнения диагноза и лечения", - перечислила и. о. министра.

Кроме того, она отметила, что симптомы гипертонического криза могут существенно отличаться и выражаться совсем по-другому.

"Однако чаще случается так, что значительное внезапное повышение артериального давления сопровождается головной болью, головокружением, ощущением тревоги, сердцебиением. Зато вышеперечисленные симптомы отсутствуют. Такие состояния не требуют вызова скорой и могут лечиться амбулаторно. Для снижения давления используются антигипертензивные препараты в таблетках", - рассказала Супрун.

Также она объяснила, что самой лучшей профилактикой гипертонических кризисов является взаимодействие с лечащим врачом.

"Лучшим способом предотвращения гипертонических кризисов - эффективное взаимодействие с врачом. Только специалист может подобрать эффективное лечение, которое поможет контролировать болезнь. Не менее важно соблюдать здоровый образ жизни - отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и ограничить соль в рационе до 5 г в сутки. Не забывайте самостоятельно измерять давление, чтобы вовремя выявить его рост и обратиться к врачу!" – порекомендовала и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина