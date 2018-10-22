Восени загострюється: Супрун розповіла про ранні симптоми гіпертонічної кризи

Колаж РБК-Україна

В. о. міністра розповіла, як чинити, якщо є підозра на гіпертонічний криз

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про те, що таке гіпертонічний криз і на які його ранні симптоми потрібно звертати увагу. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун пояснила, що осінь – період загострення багатьох хронічних захворювань, в тому числі і серцево-судинних.

"Восени на нас "полюють" не лише нежить і застуда, погіршується перебіг багатьох хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних. У багатьох відбувається загострення такого поширеного захворювання як артеріальна гіпертензія - гіпертонічний криз. Доктор Larisa Mischenko розповіла, як запобігти розвитку хвороби і при яких симптомах треба негайно викликати швидку", - написала в. о. міністра.

Вона розповіла, що таке гіпертонічна криза і до яких сумних наслідків вона може призвести.

"Гіпертонічна криза - це раптове значне підвищення артеріального тиску від базового рівня. Загрозу здоров'ю і життю несе значне підвищення артеріального тиску (як правило> 180 і / або 120 мм рт.ст.), яке ускладнюється смертельно небезпечними станами. Зокрема, розвиток мозкового інсульту, інфаркту міокарда, набряку легенів. Важливо, що не тільки дуже високий рівень артеріального тиску, але і ступінь його зростання може стати причиною розвитку важких ускладнень артеріальної гіпертензії", - розповіла Супрун і перерахувала симптоми, які вказують на розвиток гіпертонічного кризу.

"Запам'ятайте ці симптоми. Якщо помітите їх у себе або ваших близьких - негайно телефонуйте 103:

- інтенсивні болі або значний дискомфорт за грудиною або в області серця

- порушення мови, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя

- інтенсивний головний біль, що супроводжуються сплутаністю свідомості та розладами зору

- нудота і блювота

- задишка

- судоми

- відсутність свідомості

- виражені тривожні розлади

В більшості випадків необхідна госпіталізація для уточнення діагнозу і лікування", - перерахувала в. о. міністра.

Крім того, вона зазначила, що симптоми гіпертонічної кризи можуть істотно відрізнятися і виражатися зовсім по-іншому.

"Однак частіше трапляється так, що раптове значне підвищення артеріального тиску супроводжується головним болем, запамороченням, відчуттям тривоги, серцебиттям. Зате перераховані вище симптоми відсутні. Такі стани не потребують виклику швидкої і можуть лікуватися амбулаторно. Для зниження тиску використовуються антигіпертензивні препарати в таблетках", - розповіла Супрун.

Також вона пояснила, що найкращою профілактикою гіпертонічних криз є взаємодія з лікарем.

"Найкращим способом запобігання гіпертонічних криз - ефективна взаємодія з лікарем. Тільки фахівець може підібрати ефективне лікування, яке допоможе контролювати хворобу. Не менш важливо дотримуватися здорового способу життя - відмовитися від паління і зловживання алкоголем, правильно харчуватися, регулярно займатися фізичними вправами і обмежити сіль у раціоні до 5 г на добу. Не забувайте самостійно вимірювати тиск, щоб вчасно виявити його зростання і звернутися до лікаря!" – порекомендувала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна