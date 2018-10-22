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Комаровский рассказал, как прогулки на свежем воздухе влияют на кашель у ребенка

Lite » Красота и Здоровье 22.10.2018 - 10:25
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Эксперт считает, что свежий воздух очищает дыхательные пути

Украинский педиатр, врач высшей категории, писатель, телеведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram, как прогулки на свежем воздухе влияют на кашель у ребенка. 

"На самом деле, когда ребенок начинает кашлять после того, как вы вышли гулять, это свидетельство того, что в бронхах накопилась сухая слизь. При вдыхании свежего воздуха, слизь увлажняется, увеличивается в объеме, и это провоцирует появление кашля", - пишет Комаровский.

Он считает, что когда ребенок кашляет на улице - это признак того, что у него появилась возможность очистить дыхательные пути. Следовательно в этот период необходимо как можно больше времени проводить на воздухе.

"Вам надо взять себя в руки, ни в коем случае не возвращаться домой, и вы увидите, что каждую последующую минуту на прогулке ребенок будет кашлять все эффективнее и все реже. Два-три дня покашляете, очистите легкие, и кашель прекратится", - подчеркивает доктор.

Евгений Комаровский утверждает, что кашель не является противопоказанием к прогулке, а, напротив, считается прямым поводом гулять на свежем воздухе как можно больше.

Комаровский рассказал, как прогулки на свежем воздухе влияют на кашель у ребенка

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский сделал видеообзор украинского бэби-бокса.

Также, Комаровский разрушил популярный миф о чтении и зрительной нагрузке.

Кстати, ранее он рассказал, чем поить ребенка при болезни.

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