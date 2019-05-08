ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперт назвала важные универсальные правила ухода за волосами

Lite » Красота 08.05.2019 - 08:52
Эксперт назвала важные универсальные правила ухода за волосами
Иллюстративное фото (instagram.com/tiana_fialkova)

Если хотите здоровые и красивые волосы - следуйте этим рекомендациям

Известный врач-диетолог и фитотерапевт Тиана Фиалкова откликнулась на просьбы своих подписчиков и рассказала, как она ухаживает за своими красивыми длинными волосами. Полезными советами эксперт поделилась на своей странице в Instagram.

"Сразу отмечу, что состояние моих волос пока далеко от идеального. Я по-прежнему часто использую стайлер, что усложняет процесс восстановления волос. Мои волосы пористые, кудрявые и тонкие. К описанию структуры волос можно добавить еще много нюансов, что означает - мой уход может не подходить для ваших волос", - предупредила Тиана.

Важные универсальные правила для всех: 

1. Не расчесывайте мокрые волосы расческой. Так волос утяжеляется, легче выпадает, кончики быстрее секутся. 

2. Мойте волосы так, чтобы они всегда спадали на спину. Не закидывайте их впереди себя, наклоняя голову - так вы нарушаете структуру и провоцируете раскрытие чешуек волос.

3. Шампунем стоит мыть только кожу головы, не затрагивая всю длину волос.

Эксперт назвала важные универсальные правила ухода за волосами

Иллюстративное фото (instagram.com/tiana_fialkova)

4. Всегда используйте термозащиту, если сушите волосы феном и/или укладываете стайлером. По совету моего стилиста я сейчас использую термозащиту и очень довольна.

5. Когда я не использую стайлер, но хочу дать "отдохнуть" волосам и плюс красиво очертить свои природные локоны, то идеальнее всего это получается сделать благодаря интенсивному крему для локонов и лосьону для утолщения волос. Наношу на мокрые волосы и даю высохнуть естественным путем. Если у вас похожая структура волос, как у меня - несмываемые спреи и масла ваши лучшие друзья.

6. На влажные волосы всегда наношу несколько капель силиконового масла-флюида для создания защитной пленки на волосах.

Эксперт назвала важные универсальные правила ухода за волосами

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Шампунь и бальзам использую от moroccanoil. Довольна, но буду пробовать и lebel.

8. Волосы не крашу, но осветляю корни краской Herbatint. Эта краска №1 согласно обзору в журнале "60 Millions de Consommateurs" - издание Французского национального института потребителей. Главная причина выбора именно этой тм – это использование в рецептуре наименьшего количества компонентов, которые могут повысить чувствительность или стать токсичными.

9. Раз в месяц стараюсь попадать на процедуру лечения волос, т. к. разница в состоянии волос после цикла процедур довольно ощутима, но любое лечение требует системного подхода.

Эксперт назвала важные универсальные правила ухода за волосами

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Оля Усенко назвала продукты, которые помогут предотвратить седину.

Ранее  врач-диетолог Екатерина Павлова назвала плюсы и минусы кофе.

А врач-диетолог Екатерина Павлова рассказала, как питаться и каких рекомендаций придерживаться при проблемах с кожей, особенно при акне.

Диета для чистой и красивой кожи: рекомендации эксперта Продукты, которые помогут предотвратить седину: список диетолога
Новости Украины диетологволосы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь