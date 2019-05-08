Эксперт назвала важные универсальные правила ухода за волосами

Иллюстративное фото (instagram.com/tiana_fialkova)

Если хотите здоровые и красивые волосы - следуйте этим рекомендациям

Известный врач-диетолог и фитотерапевт Тиана Фиалкова откликнулась на просьбы своих подписчиков и рассказала, как она ухаживает за своими красивыми длинными волосами. Полезными советами эксперт поделилась на своей странице в Instagram.

"Сразу отмечу, что состояние моих волос пока далеко от идеального. Я по-прежнему часто использую стайлер, что усложняет процесс восстановления волос. Мои волосы пористые, кудрявые и тонкие. К описанию структуры волос можно добавить еще много нюансов, что означает - мой уход может не подходить для ваших волос", - предупредила Тиана.

Важные универсальные правила для всех:

1. Не расчесывайте мокрые волосы расческой. Так волос утяжеляется, легче выпадает, кончики быстрее секутся.

2. Мойте волосы так, чтобы они всегда спадали на спину. Не закидывайте их впереди себя, наклоняя голову - так вы нарушаете структуру и провоцируете раскрытие чешуек волос.

3. Шампунем стоит мыть только кожу головы, не затрагивая всю длину волос.

Иллюстративное фото (instagram.com/tiana_fialkova)

4. Всегда используйте термозащиту, если сушите волосы феном и/или укладываете стайлером. По совету моего стилиста я сейчас использую термозащиту и очень довольна.

5. Когда я не использую стайлер, но хочу дать "отдохнуть" волосам и плюс красиво очертить свои природные локоны, то идеальнее всего это получается сделать благодаря интенсивному крему для локонов и лосьону для утолщения волос. Наношу на мокрые волосы и даю высохнуть естественным путем. Если у вас похожая структура волос, как у меня - несмываемые спреи и масла ваши лучшие друзья.

6. На влажные волосы всегда наношу несколько капель силиконового масла-флюида для создания защитной пленки на волосах.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Шампунь и бальзам использую от moroccanoil. Довольна, но буду пробовать и lebel.

8. Волосы не крашу, но осветляю корни краской Herbatint. Эта краска №1 согласно обзору в журнале "60 Millions de Consommateurs" - издание Французского национального института потребителей. Главная причина выбора именно этой тм – это использование в рецептуре наименьшего количества компонентов, которые могут повысить чувствительность или стать токсичными.

9. Раз в месяц стараюсь попадать на процедуру лечения волос, т. к. разница в состоянии волос после цикла процедур довольно ощутима, но любое лечение требует системного подхода.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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