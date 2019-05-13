Як визначити свій тип шкіри: поради б'юті-експерта

Ілюстративне фото (pexels.com)

Для того, щоб правильно доглядати за шкірою, необхідно знати її тип

Краса і здоров'я шкіри багато в чому залежать від правильного догляду за нею - а неправильний може відчутно зашкодити. Щоб знати, який комплекс догляду потрібний саме вашому обличчю, слід визначити тип шкіри. Як це зробити, розповіла на своїй сторінці в Instagram б'юті-експерт Вікторія Кушнарьова.

Вона запропонувала пройти японські експрес-тести, які допоможуть вам прояснити ситуацію.

⠀

Перший тест на визначення типу шкіри, завдяки другому ви звернете увагу саме на зволоженість шкіри, і визначите, чи має місце зневоднення.



Фото: (instagram.com/vita_bodylove)⠀

Відповідайте на запитання першого тесту, підраховуйте бали, і читайте пояснення - все просто.



⠀

Фото: (instagram.com/vita_bodylove)

10-15 балів

Суха шкіра.

⠀

Ваша шкіра виробляє мало поту, крім того, в ній низький зміст вологи. Ваша шкіра схильна до шорсткості і утворенню зморшок, тому боріться з втратою вологи і приділяйте особливу увагу зволоженню цілий рік, не залежно від пори року.

Якщо у вас вийде у шкірі підтримувати нормальний рівень зволоженості, ви помітите, наскільки покращиться стан вашої шкіри особливо в спекотні місяці.

⠀

16-20 балів

⠀

Нормальна шкіра.

⠀

У вас ідеальна шкіра з швидким обміном речовин. Мінус в тому, що вона чутлива до сезонних коливань клімату. У міжсезоння їй потрібен спеціальний догляд. Зволожуйте її влітку і відлущує взимку.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

21-30 балів

⠀

Жирна шкіра.

⠀

Ваша шкіра виробляє занадто багато жиру, що призводить до появи акне і висипань, а макіяж погано тримається на обличчі.

Візьміть в звичку відлущує відмерлі клітини епідермісу за допомогою засобу, що містить ензими, але не зловживайте умиванням! Зволожуйте шкіру для підтримки балансу вологи і жиру, а також нормалізації роботи сальних залоз.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

"Бажано вибрати комплексний підхід до догляду за шкірою - їжа, яку ви їсте, БАДИ, які ви приймаєте - все це повинно бути частиною програми. Якщо ви почали помічати, що шкіра втрачає тонус, починає виглядати більш в'ялою, ніж раніше, увагу варто приділити шкірі, так і м'язів, розташованих під нею", - додала фахівець.

Нагадаємо, експерт Тіана Фіалкова назвала важливі універсальні правила догляду за волоссям.

А лікар-дієтолог Катерина Павлова розповіла, як харчуватися і яких рекомендацій дотримуватися при проблемах зі шкірою, особливо при акне.