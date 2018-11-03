Может быть опасным: медики сделали неожиданное заявление о свойствах лимона

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ученые назвали максимальную суточную дозу лимонного сока

Американские ученые провели исследование и выяснили, что обычные лимоны могут стать источником инфекционного заболевания. Об этом сообщает сайт Health Info.

Специалисты провели исследование в ресторанах Нью-Йорка и обнаружили, что почти 70% лимонов, которые используют для украшения блюд или напитков содержат микроорганизмы, которые вызывают инфекционные заболевания.

Выяснилось, что микроорганизмы попадают на ломтики лимона на кухне, где их нарезают для украшения блюд и напитков. Также микробы попадают на дольки лимона при соприкосновении со стаканами при подаче напитков.

Кроме того, ученые отметили, что лимоны имеют свойство повреждать зубную эмаль и вызывать обострение язв во рту, так как в них содержится много кислоты.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Лимоны способны вызывать тошноту, так в их составе содержится большое количество витамина С и несколько стаканов лимонного сока может вызвать его переизбыток. В ресторанах часто подают коктейли, в основу которых входит лимонный сок – медики рекомендуют быть с ними осторожными.

Витамин С стимулирует поглощение железа, поэтому чрезмерное употребление этих цитрусовых может привести к избыточному содержанию железа в крови.

Также стоит аккуратно употреблять лимонный сок с некоторыми лекарствами, так как они могу нарушить усвоение препарата.

Ученые отмечают, что ежедневная доза лимонного сока не должна превышать 120 мл.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новую смертельную опасность соли.

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Видео: РБК-Украина