Обрати внимание: фитнес-блогер назвала главные ошибки тренировок дома

Правильные техника и нагрузка очень важны при фитнесе
У тренировок дома есть много нюансов и ошибок, которые вы можете совершать! Популярный фитнес-блогер Татьяна Федорищева разобрала основные из них на своей странице в Instagram и дала советы, как не совершать их в дальнейшем.
Ошибки при домашних тренировках:
Неверная техника
Новичкам особенно важно в начале пути поставить верную технику!
Вам поможет:
Дайте своему телу и мышцам запомнить верное положение, иначе будут травмы/меньше эффекта и сложнее переучиться.
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Неверная нагрузка
Вы выбираете слишком легкие упражнения и их темп, слишком большой отдых между подходами. Цель - держать пульс в рабочей зоне ( 120-160 ударов* )
Или же наоборот, вы выбираете слишком сложные упражнения. Ваша выносливость и мышцы слабые и как следствие - вы быстро сдаётесь.
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Тренировка без плана
Если нет четкого понимания, чего вы ждёте от тренировок, какая ваша цель, что и за чем вы выполняете... толка от таких занятий не будет и вы сразу сделаете вывод что «домашние тренировки это скучно и неэффективно».
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Без разминки и заминки
Начинать «на холодную» тренировку, пусть дома, пусть без веса - категорически запрещено! Обязательно тратьте 5-10 минут на разогрев суставов, связок и подготовку сердца к работе! Также, после тренировки, важно плавно понизить пульс и растянуть мышцы после работы.
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Нет отдыха между тренировками
Сколько бы я не пыталась донести, что после тренировок должен быть отдых... все равно все мучают себя ежедневными, ТЯЖЕЛЫМИ тренировками! Обязательно давайте время на восстановление! Речь о серьёзной нагрузке для мышц и нервной системы.
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Тренировки без кроссовок
Ну и мое любимое! Я испытываю физическую боль, когда вижу как тренируются без кроссовок! Мы с вами не проф спортсмены ( да, многие из них тренируются, приседают босыми ), мы тренируемся дома. Многие из вас новички и не уверены в технике! Наденьте кроссовки, разогрейте суставы, голеностоп и только потом приступайте к приседаниям и выпадам!
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Автор: Lite