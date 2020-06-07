Обрати внимание: фитнес-блогер назвала главные ошибки тренировок дома

У тренировок дома есть много нюансов и ошибок, которые вы можете совершать! Популярный фитнес-блогер Татьяна Федорищева разобрала основные из них на своей странице в Instagram и дала советы, как не совершать их в дальнейшем.

Ошибки при домашних тренировках:



Неверная техника

Новичкам особенно важно в начале пути поставить верную технику!

Вам поможет:

Видео на YouTube с техникой

Зеркало. Но! Только для проверки формы в начале движения. Сделали пару повторов и потом сохраняйте ровное положение позвоночника.

Камера на телефоне! Снимайте технику на видео и сравнивайте своё положение с верным.

Дайте своему телу и мышцам запомнить верное положение, иначе будут травмы/меньше эффекта и сложнее переучиться.



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Неверная нагрузка

Вы выбираете слишком легкие упражнения и их темп, слишком большой отдых между подходами. Цель - держать пульс в рабочей зоне ( 120-160 ударов* )

Или же наоборот, вы выбираете слишком сложные упражнения. Ваша выносливость и мышцы слабые и как следствие - вы быстро сдаётесь.

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Тренировка без плана

Если нет четкого понимания, чего вы ждёте от тренировок, какая ваша цель, что и за чем вы выполняете... толка от таких занятий не будет и вы сразу сделаете вывод что «домашние тренировки это скучно и неэффективно».

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Без разминки и заминки

Начинать «на холодную» тренировку, пусть дома, пусть без веса - категорически запрещено! Обязательно тратьте 5-10 минут на разогрев суставов, связок и подготовку сердца к работе! Также, после тренировки, важно плавно понизить пульс и растянуть мышцы после работы.



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Нет отдыха между тренировками

Сколько бы я не пыталась донести, что после тренировок должен быть отдых... все равно все мучают себя ежедневными, ТЯЖЕЛЫМИ тренировками! Обязательно давайте время на восстановление! Речь о серьёзной нагрузке для мышц и нервной системы.

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Тренировки без кроссовок

Ну и мое любимое! Я испытываю физическую боль, когда вижу как тренируются без кроссовок! Мы с вами не проф спортсмены ( да, многие из них тренируются, приседают босыми ), мы тренируемся дома. Многие из вас новички и не уверены в технике! Наденьте кроссовки, разогрейте суставы, голеностоп и только потом приступайте к приседаниям и выпадам!

Иллюстративное фото (pexels.com)

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