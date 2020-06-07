Зверни увагу: фітнес-блогер назвала головні помилки тренувань вдома

У тренувань вдома є багато нюансів і помилок, які ви можете робити! Популярний фітнес-блогер Тетяна Федорищева розібрала основні з них на своїй сторінці в Instagram і дала поради, як не робити їх в подальшому.

Помилки при домашніх тренуваннях:



Невірна техніка

Новачкам особливо важливо на початку шляху поставити правильну техніку!

Вам допоможе:

Відео на YouTube з технікою

Дзеркало. Але! Тільки для перевірки форми на початку руху. Зробили пару повторів і потім зберігайте рівне положення хребта.

Камера на телефоні! Знімайте техніку на відео і порівнюйте своє становище з вірним.

Дайте своєму тілу і м'язам запам'ятати правильне положення, інакше будуть травми/менше ефекту і складніше перевчитися.



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Невірне навантаження

Ви вибираєте занадто легкі вправи і їх темп, занадто великий відпочинок між підходами. Мета - тримати пульс у робочій зоні ( 120-160 ударів* )

Або ж навпаки, ви вибираєте занадто складні вправи. Ваша витривалість і м'язи слабкі і як наслідок - ви швидко здаєтеся.

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Тренування без плану

Якщо немає чіткого розуміння, чого ви чекаєте від тренувань, яка ваша мета, що і за чим ви виконуєте... толку від таких занять не буде і ви відразу зробите висновок що «домашні тренування це нудно і неефективно».

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Без розминки і заминки

Починати «на холодну» тренування, нехай вдома, нехай без ваги - категорично заборонено! Обов'язково витрачайте 5-10 хвилин на розігрів суглобів, зв'язок і підготовку серця до роботи! Також, після тренування, важливо плавно знизити пульс і розтягнути м'язи після роботи



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Немає відпочинку між тренуваннями

Скільки б я не намагалася донести, що після тренувань повинен бути відпочинок... все одно все мучать себе щоденними, ВАЖКИМИ тренуваннями! Обов'язково давайте час на відновлення! Мова про серйозне навантаження для м'язів і нервової системи.

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Тренування без кросівок

Ну і моє улюблене! Я відчуваю фізичний біль, коли бачу як тренуються без кросівок! Ми з вами не проф спортсмени ( так, багато з них тренуються, присідають босими ), ми тренуємося будинку. Багато хто з вас новачки і не впевнені в техніці! Надіньте кросівки, розігрійте суглоби, голеностоп і тільки потім приступайте до присідань і випадів!

Ілюстративне фото (pexels.com)

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