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Наслаждайтесь: Анита Луценко показала комплекс упражнений для рельефных рук (видео)

Lite » Красота 27.05.2020 - 12:51
Наслаждайтесь: Анита Луценко показала комплекс упражнений для рельефных рук (видео)
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Анита показывает, как правильно выполнять упражнения

После домашней изоляции, которая длилась пару месяцев, самое время подготовиться к сезону купальников. В постоянной доступности к холодильнику так просто было не заметить, как появились лишние сантиметры на талии и бедрах. Анита Луценко не перестает мотивировать поклонников заниматься спортом. На своей инстаграм-страничке известная фитнес-тренер опубликовала круговую тренировку с акцентом на руки.

“Всё, как вы любите. Тренировка на все тело по 45 сек. на каждое упражнение (акцент на трицепс)”, — уточнила Луценко.

Фитнес-тренер показывает, как правильно выполнять каждое из упражнений.

  1. Планка-горка + вышагивание
  2. Трицепс на боку (одна сторона)
  3. Трицепс другая сторона
  4. Подъем ноги лёжа на животе
  5. Узкие отжимания
  6. Пресс обычный
  7. Пресс твист

“Выполни все упражнения подряд, отдохни 30 сек и повтори весь круг сначала. При желании можно всего 3 круга. Наслаждайтесь, пишите ощущения”, — пишет Анита Луценко.

А ранее Анита ответила на один из самых популярных вопросов — как правильно подобрать физическую нагрузку под свои потребности.

“Начнём с того, что физические упражнения делятся на те, что развивают: силу, гибкость, скорость, координацию или выносливость”, — подчеркивает Луценко.

Далее фитнес-тренер расписала, какие тренировки на что направлены.

  • Йога, стретчинг - развивают гибкость.
  • Пробежки, велосипед, плавание, танцы (длительно) - выносливость.
  • Тренажёрный зал, силовые упражнения - развивают силу (читай как следствие рельеф и форму мышц).
  • Игры, бег, прыжки, плавание на скорость - развивают скорость.
  • Танцы, ролики - координацию.

“Ну ясное дело, во всех видах развиваются все качества, просто в разной мере. Йога может быть и силовой, силовые можно делать продолжительно и с малым весом и тогда и выносливость тренируется. Но суть в том, что тренировками - мы работаем над физ качествами. И конечно сердечная система, дыхательная, нервная система, работают суставы, снятие стресса, в общем в целом здоровее телом и головой, меньше болезней.⠀

Чем заниматься, если хочу похудеть? Без разницы, смотря какое качество вам интересно развить. А худеть или поправляться вы будете от еды - ее или много или мало.

При этом только питанием - форму тела, осанку или выносливость не создать”, — подытожила тренер.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, как не переедать на карантине.

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Автор: Татьяна Турликьян

Теги Новости Украины Анита Луценко
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