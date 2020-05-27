Наслаждайтесь: Анита Луценко показала комплекс упражнений для рельефных рук (видео)

Анита показывает, как правильно выполнять упражнения
После домашней изоляции, которая длилась пару месяцев, самое время подготовиться к сезону купальников. В постоянной доступности к холодильнику так просто было не заметить, как появились лишние сантиметры на талии и бедрах. Анита Луценко не перестает мотивировать поклонников заниматься спортом. На своей инстаграм-страничке известная фитнес-тренер опубликовала круговую тренировку с акцентом на руки.
“Всё, как вы любите. Тренировка на все тело по 45 сек. на каждое упражнение (акцент на трицепс)”, — уточнила Луценко.
Фитнес-тренер показывает, как правильно выполнять каждое из упражнений.
“Выполни все упражнения подряд, отдохни 30 сек и повтори весь круг сначала. При желании можно всего 3 круга. Наслаждайтесь, пишите ощущения”, — пишет Анита Луценко.
А ранее Анита ответила на один из самых популярных вопросов — как правильно подобрать физическую нагрузку под свои потребности.
“Начнём с того, что физические упражнения делятся на те, что развивают: силу, гибкость, скорость, координацию или выносливость”, — подчеркивает Луценко.
Далее фитнес-тренер расписала, какие тренировки на что направлены.
“Ну ясное дело, во всех видах развиваются все качества, просто в разной мере. Йога может быть и силовой, силовые можно делать продолжительно и с малым весом и тогда и выносливость тренируется. Но суть в том, что тренировками - мы работаем над физ качествами. И конечно сердечная система, дыхательная, нервная система, работают суставы, снятие стресса, в общем в целом здоровее телом и головой, меньше болезней.⠀
Чем заниматься, если хочу похудеть? Без разницы, смотря какое качество вам интересно развить. А худеть или поправляться вы будете от еды - ее или много или мало.
При этом только питанием - форму тела, осанку или выносливость не создать”, — подытожила тренер.
Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, как не переедать на карантине.
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Автор: Татьяна Турликьян