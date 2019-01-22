Нужно ли отказываться от молочных продуктов: диетолог дала ответ

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В последнее время многие эксперты по питанию призывают исключить молочку из рациона

Все чаще можно увидеть рекомендации от различных экспертов по здоровому питанию, которые призывают полностью отказаться от молочных продуктов или же заменить коровье молоко на растительное, поскольку оно якобы вредное для организма и внешнего вида. Популярный диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее объяснила, почему не нужно фанатично считать калории, решила разобраться, правда ли это.

На своей странице в Instagram она отметила, что отказ от молочных продуктов - мода, наравне с отказом от глютена и кофеина.

Однако сама Альбина считает, что они все же должны присутствовать в рационе.

"Молочные продукты входят во все международные рекомендации по питанию. И в Европе и в Америке. Во все. Надо дальше продолжать?" - пишет диетолог.

Далее она рассказала, кому и сколько стоит употреблять молока.

Фото: (pixabay.com)

Ребенку до 1 года не рекомендуется давать молоко, что связано с ферментной недостаточностью - это норма.

В старшем возрасте молочные продукты необходимы! Они содержат полноценные белки, витамины, кальций. Если есть аллергия, непереносимость лактозы, лактазная недостаточность - нужна коррекция рациона с обеспечением достаточных источников кальция.

Даже при лактазной недостаточности можно есть твердые сыры, йогурты, либо безлактозные продукты, обогащенные кальцием.

Молоко и набор веса. Если вы выбираете нежирные молочные продукты (2-5%), и не переедаете - набора веса не будет.

Молоко и акне. Крупных достоверных исследований пока нет. Однако, есть исследование, подтверждающее связь с потреблением обезжиренных молочных продуктов.

Качество молока. Многим еще тяжело поверить, что молоко из магазина безопаснее по микробному составу, чем "у бабули с рынка", так как проходит многочисленные проверки. Выбирайте пастеризованное молоко,а детям и беременным - ультрапастеризованное.

Фото: (pixabay.com)

Молоко и кальций. Молоко- прекрасный источник кальция, как только я читаю "щелочная среда, выводит кальций из костей", у меня дергается глаз, потому что это простая неграмотность. Если вы не любите молоко/не хотите/без него чувствуете себя лучше - любой диетолог скажет вам: "Без проблем!", но обеспечьте себя достаточными источниками кальция.

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