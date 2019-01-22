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Чи ротрібно відмовлятися від молочних продуктів: дієтолог дала відповідь

Lite » Краса і здоров'я 22.01.2019 - 07:15
Чи ротрібно відмовлятися від молочних продуктів: дієтолог дала відповідь
Фото: (pixabay.com)

Останнім часом багато експертів з харчування закликають виключити з раціону молочку

Все частіше можна побачити рекомендації від різних експертів по здоровому харчуванню, які закликають повністю відмовитися від молочних продуктів або ж замінити коров'яче молоко на рослинне, оскільки воно нібито шкідливе для організму і зовнішнього вигляду. Популярний дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше пояснила, чому не треба фанатично рахувати калорії, вирішила розібратися, чи це правда.

На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що відмова від молочних продуктів - мода, нарівні з відмовою від глютену і кофеїну.

Однак сама Альбіна вважає, що вони все ж повинні бути присутніми в раціоні.

"Молочні продукти входять у всі міжнародні рекомендації по харчуванню. І в Європі і в Америці. В усі. Треба далі продовжувати?" - пише дієтолог.

Далі вона розповіла, кому і скільки варто вживати молока.

Чи ротрібно відмовлятися від молочних продуктів: дієтолог дала відповідь

Фото: (pixabay.com)

Дитині до 1 року не рекомендується давати молоко, що пов'язано з ферментною недостатністю - це норма.

У старшому віці молочні продукти необхідні! Вони містять повноцінні білки, вітаміни, кальцій. Якщо є алергія, непереносимість лактози, лактазна недостатність - потрібна корекція раціону з забезпеченням достатніх джерел кальцію.

Навіть при лактазній недостатності можна їсти тверді сири, йогурти, або безлактозні продукти, збагачені кальцієм.

Молоко і набір ваги. Якщо ви вибираєте нежирні молочні продукти (2-5%), і не переїдаєте - набору ваги не буде.

Молоко і акне. Великих достовірних досліджень поки немає. Однак, є дослідження, що підтверджує зв'язок з споживанням знежирених молочних продуктів.

Якість молока. Багатьом ще важко повірити, що молоко з магазину безпечніше за мікробним складом, ніж "у бабусі з ринку", так як проходить численні перевірки. Вибирайте пастеризоване молоко,а дітям і вагітним - ультрапастеризоване.

Чи ротрібно відмовлятися від молочних продуктів: дієтолог дала відповідь

Фото: (pixabay.com)

Молоко і кальцій. Молоко - прекрасне джерело кальцію, як тільки я читаю "лужне середовище, виводить кальцій з кісток", у мене сіпається око, тому що це проста неграмотність. Якщо ви не любите молоко/не хочете/без нього відчуваєте себе краще - будь-який дієтолог скаже вам: "Без проблем!", але забезпечте себе достатніми джерелами кальцію.

Нагадаємо, дієтолог розкрила правду про корисність суперфудов.

До речі, дієтолог розповіла, які продукти допоможуть продовжити молодість.

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