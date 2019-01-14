Выбор редакции: блистательная Шарлиз Терон в платье от Givenchy (яркие фото)

Стильная Шарлиз Терон (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)

В продуманный вечерний образ Терон отлично вплетены стильные изюминки

Церемония вручения наград Critics' Choice Awards 2019 (престижная премия ассоциации телевизионных журналистов Америки) отгремела с 13 на 14 января в Санта-Монике, США. На красной дорожке мероприятия появились десятки всемирно известных актрис, среди которых — 43-летняя голливудская кинодива Шарлиз Терон.

Наряд звезды фильмов "Прометей", "Безумный Макс", "Форсаж 8" модные критики уже назвали одним из самых ярких и лучших. Церемонию Critics' Choice Awards 2019 Терон посетила в роскошном вечернем платье под металлик от бренда Givenchy.

Ассиметричное платье от Givenchy выгодно подчеркнуло точеную фигуру Шарлиз Терон (фото: Frazer Harrison/Getty Images)

Отметим, что актриса была номинирована на лучшую женскую роль в комедийно-драматическом фильме "Талли" (2018), где Терон сыграла многодетную мать, выясняющей отношения с няней младшей дочери. Однако победительницей в этой номинации стала Эми Адамс.

Блестящее платье с металлическим градиентом оголяет покатые плечи кинодивы. Оригинальный "корсет-шлейки" сходится на одном плече, формируя на животике кокетливый вырез. На спине "корсет" крепится тонкими шлейками.

Платье оригинального кроя оголяет также спину актрисы (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)

Фирменные платиновые локоны были выпрямлены и уложены на правую сторону, демонстрируя ультрастильную моно-серьгу в форме месяца. Часть волос была заплетена в мелкие косички — неброская, но интересная изюминка вечернего образа Шарлиз Терон.

К слову, подобную прическу может позволить себе далеко не каждая голливудская звезда. Ведь довольно часто актрисы наоборот стараются скрыть под пышными прическами результаты пластических вмешательство. 43-летняя Терон смело демонстрирует точеные скулы и подтянутый подбородок.

Прическа Шарлиз Терон для красной дорожки Critics' Choice Awards 2019 (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)

Довершает идеальный образ актрисы туфли от Christian Louboutin, а также ювелирные украшения Messika, которые заслуживают отдельного внимания. Ведь Шарлиз Терон не ограничилась одной лишь моносерьгой. Правую руку звезды украшают массивные перстни, а также "извивающийся" на запястье браслет.

Примечательно, что кинодива отказалась от украшений в районе декольте. И это было верное решение, так как оригинальные "шлейки" сами по себе выглядят самодостаточно.

Украшения от бренда Messika заслуживают отдельного внимания (фото: Frazer Harrison/Getty Images)

Напомним, что с 6 на 7 января в Беверли-Хиллз прошла уже 76-я по счету церемония вручения наград премии "Золотой Глобус". На красной дорожке церемонии ведущие голливудсткие актрисы продемонстрировали самые передовые fashion-тренды.

Более того, модный выбор звезд определил также и тренды мякияжа, самый запоминающийся — мейкап в стиле 80-х.

Золотой глобус 2019: самые яркие образы (видео: LITE)