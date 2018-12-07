Неудачная процедура: участница конкурса "Мисс Вселенная - 2018" обожгла лицо

Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Конкурс "Мисс Вселенная-2018" состоится в середине декабря

Чилийская 27-летняя модель, участница конкурса "Мисс Вселенная - 2018" Андреа Диаз рассказала о том, что неудачная косметическая процедура на лице привела к сильным ожогам. На своей странице в соцсети Instagram девушка опубликовала пост с соответствующими фотографиями.

Как сообщила своим подписчикам модель, в тот момент она почувствовала, что мечты о карьере модели и участие в конкурсе "Мисс Вселенная" рухнули.

"Я вернулась домой опустошенной, с лицом, сожженным кислотой", - написала Андреа.

Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Также девушка уточнила, что инцидент произошел около полутора лет назад, просто она не сразу решилась его обнародовать.

Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

"Никому не пожелала бы оказаться на моем месте", - добавила она.

Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Красавица переживала, что с таким лицом шансы на то, что ее захотят отправить на международный конкурс были ничтожны.

Тем не менее, Диаз все таки нашла в себе силы пройти через "темный период" и смогла обрести веру в себя.

Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Отметим, что ежегодный конкурс "Мисс Вселенная" состоится в середине декабря.

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Видео: РБК-Украина