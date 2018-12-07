ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Неудачная процедура: участница конкурса "Мисс Вселенная - 2018" обожгла лицо

Lite » Красота и Здоровье 07.12.2018 - 08:48
Неудачная процедура: участница конкурса "Мисс Вселенная - 2018" обожгла лицо
Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Конкурс "Мисс Вселенная-2018" состоится в середине декабря

Чилийская 27-летняя модель, участница конкурса "Мисс Вселенная - 2018" Андреа Диаз рассказала о том, что неудачная косметическая процедура на лице привела к сильным ожогам. На своей странице в соцсети Instagram девушка опубликовала пост с соответствующими фотографиями. 

Как сообщила своим подписчикам модель, в тот момент она почувствовала, что мечты о карьере модели и участие в конкурсе "Мисс Вселенная" рухнули.

"Я вернулась домой опустошенной, с лицом, сожженным кислотой", - написала Андреа.

Неудачная процедура: участница конкурса &quot;Мисс Вселенная - 2018&quot; обожгла лицо

Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Также девушка уточнила, что инцидент произошел около полутора лет назад, просто она не сразу решилась его обнародовать.

Неудачная процедура: участница конкурса &quot;Мисс Вселенная - 2018&quot; обожгла лицо

Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

"Никому не пожелала бы оказаться на моем месте", - добавила она.

Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Красавица переживала, что с таким лицом шансы на то, что ее захотят отправить на международный конкурс были ничтожны.

Тем не менее, Диаз все таки нашла в себе силы пройти через "темный период" и смогла обрести веру в себя.

Неудачная процедура: участница конкурса &quot;Мисс Вселенная - 2018&quot; обожгла лицо

Андреа Диаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Отметим, что ежегодный конкурс "Мисс Вселенная" состоится в середине декабря.

Напомним, что подготовка к празднованию Нового года — это не только покупка подарков и выбор места, компании и наряда для праздника, но и уход за собой — полноценные реанимационные и косметические мероприятия для кожи, тела и волос. Поэтому обратите внимание на следующие советы и процедуры, чтобы встретить праздник во всеоружии.

Ранее мы писали о том, что супермодели поделились секретами, как добиться идеальной кожи.

Добавим, чтобы кожа была здоровой, красивой и как можно дольше оставалась молодой, важно ухаживать за ней и правильно питаться. Диетологи назвали 5 продуктов, которые работают на благо кожи не хуже дорогостоящих кремов. 

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Срочно избавляйся: 5 привычек, от которых появляются морщины Диетологи рассказали, почему в стрессе мы едим сладкое и как с этим бороться
Новости Украины здоровьеконкурс красотыкосметика
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь