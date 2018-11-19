5 продуктов для красивой и здоровой кожи

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Топ возглавляют вода и брокколи

Чтобы кожа была здоровой, красивой и как можно дольше оставалась молодой, важно ухаживать за ней и правильно питаться. Диетологи назвали 5 продуктов, которые работают на благо кожи не хуже дорогостоящих кремов. Об этом сообщает российское СМИ.

Брокколи

Брокколи - очень полезный и нужный продукт. Пюре из брокколи нередко рекомендуется малышам в качестве первого прикорма. Для взрослых капуста брокколи не менее полезна. Она считается диетическим продуктом и является идеальным вариантом для тех, кто мечтает избавиться от лишних килограммов. Плюс ко всему брокколи поможет избавиться от тусклого цвета лица.

Вода

О пользе чистой воды давно известно. Так как она является одним из самых дешевых, но при этом самых эффективных способов очистить кожу и помочь организму лучше функционировать.

Тофу

Тофу считается рекордсменом среди продуктов по содержанию белка. Поэтому его можно добавлять в блюда, когда сидишь на белковой диете. Также косметологи рекомендуют употреблять тофу девушкам, которые хотят немного отбелить кожу.

Лосось

Лосось богат белком и помогает ускорить процесс восстановления кожи после воспалений. А содержащиеся в лососе жирные кислоты омега-3 замедляют процессы старения, продлевая молодость кожи.

Свекла

В свекле содержится много клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Помимо того что свекла хорошо очищает организм, она также способствует снижению холестерина. А самый большой плюс свеклы в том, что она не теряет своих полезных качеств даже после варки.

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Видео: РБК-Украина