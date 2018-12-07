Невдала процедура: учасниця конкурсу "Міс Всесвіт - 2018" обпекла обличчя

Андреа Діаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Конкурс "Міс Всесвіт-2018" відбудеться в середині грудня

Чилійська 27-річна модель, учасниця конкурсу "Міс Всесвіт - 2018" Андреа Діаз розповіла про те, що невдала косметична процедура на обличчі призвела до сильних опіків. На своїй сторінці у соцмережі Instagram дівчина опублікувала пост із відповідними фотографіями.

Як повідомила своїм підписникам модель, в той момент вона відчула, що мрії про кар'єру моделі та участь в конкурсі "Міс Всесвіт" зійшли нанівець.

"Я повернулася додому спустошеною, з обличчям, спаленим кислотою", - написала Андреа.

Андреа Діаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Також дівчина уточнила, що інцидент стався близько півтори роки тому, просто вона не відразу зважилася його оприлюднити.

Андреа Діаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

"Нікому не побажала б опинитися на моєму місці", - додала вона.

Андреа Діаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Красуня переживала, що з таким обличчям шанси на те, що її захочуть відправити на міжнародний конкурс, були мінімальні.

Тим не менш, Діаз все таки знайшла в собі сили пройти через "темний період" і змогла віднайти віру в себе.

Андреа Діаз (Фото: instagram.com/andruwdiaz)

Зазначимо, що щорічний конкурс "Міс Всесвіт" відбудеться в середині грудня.

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Відео: РБК-Україна