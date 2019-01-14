Неоновий демон: мережу "підірвав" супер яскравий hair-тренд 2019 (фото)

Неонове волосся — яскравий тренд в зачісках 2019 (фото: instagram.com/sophiehannah)

У моді — найсміливіші і найнесподіваніші поєднання неонових відтінків

Неонові 80-ті — беззаперечний ультратренд 2019 року в fashion-індустрії, який вже зарекомендував себе. Він кислотно-жовтою ниткою проходить не тільки крізь модні образи (широкоплечі піджаки, "варені" джинси, кроп-светри та шкіряні плащі), але також торкається трендів макіяжу та зачісок.

"Вирвиоко" кольори виглядають актуально не тільки на ваших нігтиках або у відтінку улюбленої помади, але також і в зачісці. Зарубіжні модні блогери і стилісти буквально в один голос закликають бути сміливішими і не боятися експериментувати зі своєю зовнішністю. Якщо ви давно хотіли перефарбувати волосся в блакитний або відчути себе в ролі зеленоволосої русалоньки — не відкладайте цю затію, саме в 2019 році вона буде як ніколи затребувана.

Вже зараз модні instagram-користувачки "атакували" мережу яскравими світлинами, публікуючи сотні фото сміливих зачісок у стилі "яскравий неон".

Дівчата у всьому світі віддаються експерименту. Кислотно жовте волосся — смілива відповідь платиновим блондинкам (фото: instagram.com/alinaceusan)

До речі, неон — провідний beauty-тренд за версією престижного видання Vogue. Редакція журналу провела власне "розслідування", проаналізувавши десятки акаунтів зірок і модних блогерів. Експерти прийшли до висновку, що в 2019 році будуть домінувати саме кислотні кольори.

Приготуйтеся до яскравого "вібуху"!

Салатовий, жовтий, блакитний — провідні кольори (фото: instagram.com/sophiehannah)

Всі кольори веселки — також варіант (фото: .instagram.com/katkolors)

Незвично виглядає мікс різних кольорів (фото: instagram.com/maridevogeski)

Так, веселка домінує (фото: instagram.com/mrsjennamartin)

Дуже вигідно виглядає поєднання контрастних відтінків (Фото: instagram.com/allisonariel)

Куди ж без рожевого?! (фото: instagram.com/arielbrewerhair)

І знову кислотний жовтий (фото: instagram.com/hollykillickkk)

Фото: instagram.com/hairbyamandadassel

Фото: instagram.com/punkyhaircolour

Фото: instagram.com/whitecity_ibarra.ec

Раніше LITE вже писав, що кислотні 80-ті увірвалися також і в тренди макіяжу. В мережі "сходять з розуму" за незвичайною ностальгією.

При цьому цікаво, що цей трендовий мейкап остаточно зарекомендував себе під час церемонії нагородження премії "Золотий глобус", коли на червоній доріжці десятки голлівудських зірок вирізняються стильним макіяжем у стилі 80-х.

Золотий глобус 2019: найяскравіші образи червоної доріжки (відео: LITE)