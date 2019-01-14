Неоновий демон: мережу "підірвав" супер яскравий hair-тренд 2019 (фото)

У моді — найсміливіші і найнесподіваніші поєднання неонових відтінків
Неонові 80-ті — беззаперечний ультратренд 2019 року в fashion-індустрії, який вже зарекомендував себе. Він кислотно-жовтою ниткою проходить не тільки крізь модні образи (широкоплечі піджаки, "варені" джинси, кроп-светри та шкіряні плащі), але також торкається трендів макіяжу та зачісок.
"Вирвиоко" кольори виглядають актуально не тільки на ваших нігтиках або у відтінку улюбленої помади, але також і в зачісці. Зарубіжні модні блогери і стилісти буквально в один голос закликають бути сміливішими і не боятися експериментувати зі своєю зовнішністю. Якщо ви давно хотіли перефарбувати волосся в блакитний або відчути себе в ролі зеленоволосої русалоньки — не відкладайте цю затію, саме в 2019 році вона буде як ніколи затребувана.
Вже зараз модні instagram-користувачки "атакували" мережу яскравими світлинами, публікуючи сотні фото сміливих зачісок у стилі "яскравий неон".
Дівчата у всьому світі віддаються експерименту. Кислотно жовте волосся — смілива відповідь платиновим блондинкам (фото: instagram.com/alinaceusan)
До речі, неон — провідний beauty-тренд за версією престижного видання Vogue. Редакція журналу провела власне "розслідування", проаналізувавши десятки акаунтів зірок і модних блогерів. Експерти прийшли до висновку, що в 2019 році будуть домінувати саме кислотні кольори.
Приготуйтеся до яскравого "вібуху"!
Салатовий, жовтий, блакитний — провідні кольори (фото: instagram.com/sophiehannah)
Всі кольори веселки — також варіант (фото: .instagram.com/katkolors)
Незвично виглядає мікс різних кольорів (фото: instagram.com/maridevogeski)
Так, веселка домінує (фото: instagram.com/mrsjennamartin)
Дуже вигідно виглядає поєднання контрастних відтінків (Фото: instagram.com/allisonariel)
Куди ж без рожевого?! (фото: instagram.com/arielbrewerhair)
І знову кислотний жовтий (фото: instagram.com/hollykillickkk)
Фото: instagram.com/hairbyamandadassel
Фото: instagram.com/punkyhaircolour
Фото: instagram.com/whitecity_ibarra.ec
Раніше LITE вже писав, що кислотні 80-ті увірвалися також і в тренди макіяжу. В мережі "сходять з розуму" за незвичайною ностальгією.
При цьому цікаво, що цей трендовий мейкап остаточно зарекомендував себе під час церемонії нагородження премії "Золотий глобус", коли на червоній доріжці десятки голлівудських зірок вирізняються стильним макіяжем у стилі 80-х.
Золотий глобус 2019: найяскравіші образи червоної доріжки (відео: LITE)