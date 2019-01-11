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Разноцветная игривость: в сети "сходят с ума" по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

Lite » Красота и Здоровье 11.01.2019 - 18:06
Разноцветная игривость: в сети "сходят с ума" по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)
Макияж в стиле 80-х (фото: instagram.com/charatomazinou)

Пользовательницы соцсетей не бояться экспериментировать, предлагая самые смелые варианты

Макияж в стиле 80-х стал настоящим хитом зимы 2019. Постепенно набирая обороты еще в прошлом году, этот мейкап-тренд сегодня буквально покорил выбор не только бьюти-блогеров, но и модниц по всему миру. В сети сотни девушек экспериментируют с достаточно смелым трендом, представляя самые неожиданные и вызывающие его вариации. LITE подобрал наиболее яркие решения.

Кстати, отметим, что стильные отголоски 80-х покорили fashion-площадки Милана, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и стали ультратрендом сезона осень-зима 2018/19. Не удивительно, что этот тренд также перекочевал на "мейкап-настроение".

Макияж в стиле 80-х

Фото: instagram.com/nat_lysgaard

Окончательно кислотные 80-е зарекомендовали себя на красной дорожке 76-й церемонии награждения премии "Золотой Глобус", которая прошла в ночь с 6 на 7 января в Беверли-Хиллз. Напомним, тогда десятки американских кинодив блеснули ярким мейкапом а-ля 80-е. Известные актрисы и телеведущие показали различные  варианты  стильного макияжа, используя красные или зеленые тени, синюю тушь и розовую помаду.

Разноцветная игривость: в сети &quot;сходят с ума&quot; по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

Мейкап 80-х — это смелость без ограничений. Цвета не обязательно должны сочетаться друг с другом. Зеленые тени и яркая красная помада? — Почему бы и нет! (фото: instagram.com/offbrandpollypocket) 

Разноцветная игривость: в сети &quot;сходят с ума&quot; по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

Длинные разноцветные стрелки — еще одна выразительная "фишка" мейкапа 80-х (фото: instagram.com/rowan.m_mua)

Разноцветная игривость: в сети &quot;сходят с ума&quot; по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

Растушевывая тени, захватывайте как можно большую область над веком (фото: instagram.com/vicky_chalou) 

Разноцветная игривость: в сети &quot;сходят с ума&quot; по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

Кислотные оттенки и длинные стрелки на глазах — половина успеха вашего мейкапа. Дополните его жидким блеском для губ яркого цвета — ваш образ готов (фото: instagram.com/slayalldaymua)

Разноцветная игривость: в сети &quot;сходят с ума&quot; по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

Да, и не забывайте о тематической прическе: кудри или "безумный" начес (фото: instagram.com/phoeberymermua)

Разноцветная игривость: в сети &quot;сходят с ума&quot; по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

А такой вариант вполне подойдет на каждый день (фото: instagram.com/pastelove_pedzle)

Разноцветная игривость: в сети &quot;сходят с ума&quot; по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

Чем больше ярких красок - тем лучше (фото: instagram.com/k.i.s.mua)

Разноцветная игривость: в сети &quot;сходят с ума&quot; по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

Фото: instagram.com/meffy93

Разноцветная игривость: в сети &quot;сходят с ума&quot; по макияжу в стиле 80-х (яркие фото)

Фото: instagram.com/13_indrvdenice

Напомним, что в сети набирает популярность еще один необычный тренд макияжа — Yoga Skin

Оригинальная техника позволит коже лица светиться "божественным сиянием". 

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