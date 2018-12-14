Названы оздоровительные тренды, которые должны исчезнуть в 2019 году

Иллюстративное фото (pxhere.com)

В сфере оздоровления ежегодно появляются странные течения, которые не способны помочь организму

В оздоровительной сфере, так называемой wellness-сфере, ежегодно появляются новые течения и направления, которые бывают абсолютно абсурдными, но почитатели здорового образа жизни готовы их развивать, даже если они не приносят пользу. Издание Huffington Post собрало несколько самых глупых и смешных wellness-идей, который должны исчезнуть в 2019 году.

1. Странные процедуры для лица. Одной из самых шокирующих процедур для лица в 2018 году стала процедура the penis facial. Она была очень популярна у звезд. Ученые синтезировали молекулы, которые по своему строению напоминают клетки мужского полового органа. Эти молекулы использовались в составе специальных сыворотках, которые применяли для омоложения кожи. Однако особого эффекта замечено не было.

2. Йога с коровами. Американские йога-студии предлагали в 2018 году своим клиентам странные упражнения – занятия йогой на природе в обнимку с коровами. Однако этот вид услуги не стал популярным, так как йога рассчитана на то, что человек постигает во время занятий собственное сознание, а не отвлекается на животных.

3.Детоксные чаи. Диетологи развенчали миф о том, что с помощью чая-детокса можно очистить свой организм и порекомендовали не использовать его.

4. Леденцы, которые подавляют чувство голода. Против этой новинки взбунтовались медики, которые объяснили, что чувство голода у человека – естественный сигнал организма о потребностях, а глушить его с помощью сладкой конфеты – опасно.

5.Гидроколонотерапия. Эту процедуру можно делать только по назначению врача и в его присутствии, а использовать ее для очищения организма или похудения – очень опасно.

6. Сок сельдерея для укрепления организма. Известные диетологи сообщили, что сок сельдерея полезен, но не способен избавить организм от токсинов, не добавит энергии организму и не решит проблемы с кожей. Его можно использовать в сочетании с другими овощными соками.

7. Уксус для похудения. Врачи отмечают, что немного яблочного уксуса в рационе не повредит, но пить его стаканами для того, чтобы избавиться от лишних килограммов – категорически запрещено.

8. Активированный уголь. В 2018 году активированный уголь стал продуктом номер 1, который стали применять в самых странных случаях – им предлагают чистить зубы, используют в составах кремов для лица, пьют в качестве детокса и даже добавляют в шампуни. Вердикт врачей один – пить активированный уголь стоит только при пищевых отравлениях и только в том случае, если пациент не принимает другие препараты.

9. Солнцезащитные таблетки. В США некоторые компании стали выпускать таблетки, в инструкции к которым написано, что они могут заменить солнцезащитные кремы. Увы, кожу можно защитить от ультрафиолетовых лучей только снаружи.

10. Лечебные кристаллы. Оказывается, нет ни одного исследования, которое бы подтверждало лечебное свойство кристаллов.

Напомним, ранее мы писали о том, что звездный стилист назвал главный тренд в окрашивании волос в новом году.

А также рассказывали о том, что были названы главные антитренды 2019 года.