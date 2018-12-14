Названі оздоровчі тренди, які повинні зникнути в 2019 році

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У сфері оздоровлення щорічно з'являються дивні течії, які не здатні допомогти організму

В оздоровчій сфері, так званій wellness-сфері, щороку з'являються нові течії і напрямки, які бувають абсолютно абсурдними, але шанувальники здорового способу життя готові їх розвивати, навіть якщо вони не приносять користі. Видання Huffington Post зібрало кілька найбезглуздіших і смішних wellness-ідей, який повинні зникнути в 2019 році.

1. Дивні процедури для обличчя. Однією з найбільш шокуючих процедур для обличчя в 2018 році стала процедура the penis facial. Вона була дуже популярна у зірок. Вчені синтезували молекули, які за своєю будовою нагадують клітини чоловічого статевого органу. Ці молекули використовувалися в складі спеціальних сироваток, які застосовували для омолодження шкіри. Однак особливого ефекту помічено не було.

2. Йога з коровами. Американські йога-студії пропонували в 2018 році своїм клієнтам дивні вправи – заняття йогою на природі в обнімку з коровами. Однак цей вид послуги не став популярним, так як йога розрахована на те, що людина осягає під час занять власну свідомість, а не відволікається на тварин.

3.Детоксні чаї. Дієтологи розвінчали міф про те, що з допомогою чаю-детокс можна очистити свій організм і порекомендували не використовувати його.

4. Льодяники, які пригнічують відчуття голоду. Проти цієї новинки збунтувалися медики, які пояснили, що почуття голоду у людини – природний сигнал організму про потреби, а глушити його з допомогою солодкої цукерки – небезпечно.

5.Гідроколонотерапія. Цю процедуру можна робити тільки за призначенням лікаря і в його присутності, а використовувати її для очищення організму або схуднення – дуже небезпечно.

6. Сік селери для зміцнення організму. Відомі дієтологи повідомили, що сік селери корисний, але не здатний позбавити організм від токсинів, не додасть енергії організму і не вирішить проблеми з шкірою. Його можна використовувати в поєднанні з іншими овочевими соками.

7. Оцет для схуднення. Лікарі відзначають, що трохи яблучного оцту в раціоні не зашкодить, але пити його склянками для того, щоб позбутися зайвих кілограмів – категорично заборонено.

8. Актививоване вугілля. У 2018 році активоване вугілля стало продуктом номер 1, який почали застосовувати в самих дивних випадках – їм пропонують чистити зуби, використовують у складах кремів для обличчя, п'ють як детокс і навіть додають в шампуні. Вердикт лікарів один – пити активоване вугілля потрібно тільки при харчових отруєннях і тільки в тому випадку, якщо пацієнт не приймає інші препарати.

9. Сонцезахисні таблетки. У США деякі компанії почали випускати таблетки, в інструкції до яких написано, що вони можуть замінити сонцезахисні креми. На жаль, шкіру можна захистити від ультрафіолетових променів тільки зовні.

10. Лікувальні кристали. Виявляється, немає жодного дослідження, яке б підтверджувало лікувальну властивість кристалів.

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