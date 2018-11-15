Названа найбільш ефективна дієта для схуднення

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Основний елемент живлення на кетодієті - жири

Кетодиета та інші режими харчування з невеликою часткою вуглеводів не стають менш корисними з плином часу і змушують тіло спалювати більше, а не менше калорій. До такого висновку прийшли вчені з Гарвардського університету в США, що опублікували свої висновки в журналі BMJ.

Вони констатували, що люди, які дотримуються подібної дієти, скидають кілограми в більшому обсязі порівняно з іншими.

"Ми показали, що не всі калорії однаково впливають на наше тіло. Якщо ці відмінності не зникнуть у майбутньому, то людина, що дотримується подібної дієти, скине приблизно на дев'ять кілограмів більше, ніж люди, що дотримуються інших режимів харчування", — заявила Кара Эббелинг.

Вчені провели експеримент за участю 200 осіб, які харчувалися приготованими для них наборами їжі у відповідності з різними дієтичними режимами. За його умовами, частина добровольців харчувалася за правилами кетодієти або її аналогів, а частина – за правилами низькокалорійного харчування. У результаті виявилося, що харчування за принципом кетодієти "більше жиру – менше вуглеводів" найкраще підходить для схуднення.

Уастники, які вживали білкову або жирну їжу, в середньому спалювали на 200-300 кілокалорій, ніж інші. Відповідно, схуднення у цих випробовуваних було більш інтенсивним.



Також з'ясувалося, що найбільш ефективною в плані схуднення кетодієта виявилася для тих учасників експерименту, у яких був переддіабет – стан, при якому ще немає діабету, але рівень цукру в крові підвищений. Ці добровольці завдяки кетодієті в середньому спалювали на 500 кілокалорій більше.

Фото: продукти з високим вмістом жирів (health.com)



Основний елемент живлення на кетодієті - жири, з яких складається 75 % раціону. Також активно споживаються білки - 20 %. Вуглеводи становлять лише 5 % від загальної маси продуктів. Головна умова кетодієти - повне виключення цукру та абсолютно будь-яких борошняних виробів. Завдяки цим принципам схуднення здійснюється за рахунок втрати тілом жиру, а не м'язів, як часто буває при інших дієтах. При кетодієті мозок та інші органи тіла використовують не глюкозу, а жирні кислоти і кетони в якості основного джерела енергії.



Нагадаємо, Аніта Луценко розповіла, наскільки ефективні "суперсредства" для схуднення.

Раніше вчені повідомили про новий спосіб, який допоможе позбутися від зайвих кілограмів без дієт і виснажливих тренувань в залі. Суть цього методу полягає в тому, що людина повинна встановити чіткий режим дня, який дозволить організму самостійно спалювати значну частину зайвих калорій щодня вечорами.

Ми також розповідали про те, що дієтологи назвали продукти, які вбивають організм сильніше, ніж цукор.Вони радять ці продукти повністю прибрати зі свого раціону або в крайньому випадку – вживати в дуже невеликих кількостях.

Відео: РБК-Україна