Настоящее спасение при боли в спине: Анита Луценко показала простое упражнение

Профессиональный фитнес-тренер и известная ведущая Анита Луценко регулярно делится с подписчиками полезными советами и видеоуроками, которые помогут похудеть к лету, а также добиться желанных форм и избавиться от некоторых проблем со здоровьем, не прибегая к лекарствам. Так, на своей странице в Instagram она опубликовала ролик с упражнением, которое может стать настоящим спасением при боли и дискомфорте в спине.

"Если у вас болит спина, дискомфорт, отдает в ногу - прежде, чем колоть себе что-то, проделайте простое упражнение", - посоветовала Анита.

Она пошагово рассказала и показала, как следует его выполнять.

1. Встать на небольшом расстоянии от стены.

2. Поясницу не прогибать и живот не вываливать.

3. Вытянуть позвоночник через макушку вверх.

4. С расслабленными руками и плечами постепенно скрутиться вниз до пола ( или выше) и повисеть.

Выполнить 3-5 раз ооооочень медленно.

Видео: (instagram.com/anitasporty)

"Должно попустить. И с этого момента займитесь своей спиной на Пилатесе.

P.S. Тем, кто после родов и кормит и все болит - самое оно", - подытожила Луценко.

Ранее Анита Луценко показала эффективное упражнение для пресса и ягодиц, при этом спортсменка и коуч назвала этот комплекс "три в одном".

Мы также писали, что Анита Луценко дала советы, как сделать живот плоским. Она отметила, что в данном вопросе важен комплексный подход.

Кстати, Анита Луценко назвала важный нюанс в процессе похудения, который поможет не опускать руки, если лишние кило уходят медленно.