Справжній порятунок при болю в спині: Аніта Луценко показала просту вправу

Професійний фітнес-тренер і відома ведуча Аніта Луценко регулярно ділиться зі своїми читачами корисними порадами та відеоуроками, які допоможуть схуднути до літа, а також домогтися бажаних форм і позбутися деяких проблем зі здоров'ям, не вдаючись до ліків. Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ролик з вправою, яка може стати справжнім порятунком при болі і дискомфорті у спині.

"Якщо у вас болить спина, дискомфорт, віддає в ногу - перш, ніж колоти собі щось, зробіть просту вправу", - порадила Аніта.

Вона докладно розповіла і показала, як треба її виконувати.

1. Встати на невеликій відстані від стіни.

2. Поперек не прогинати і живіт не вивалювати.

3. Витягнути хребет через верхівку вгору.

4. З розслабленими руками й плечима поступово скрутитися вниз до підлоги ( або вище) і повисіти.

Виконати 3-5 разів дуууже повільно.

Відео: (instagram.com/anitasporty)

"Має попустити. І з цього моменту займіться своєю спиною на Пілатесі.

P. S. Тим, хто після пологів і годує і все болить - саме воно", - підсумувала Луценко.

Раніше Аніта Луценко показала ефективну вправу для преса і сідниць, при цьому спортсменка і коуч назвала цей комплекс "три в одному".

Ми також писали, що Аніта Луценко дала поради, як зробити живіт плоским. Вона зазначила, що в даному питанні важливий комплексний підхід.

До речі, Аніта Луценко назвала важливий нюанс в процесі схуднення, який допоможе не опускати руки, якщо зайві кіло йдуть повільно.