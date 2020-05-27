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Насолоджуйтесь: Аніта Луценко показала комплекс вправ для рельєфних рук (відео)

Lite » Краса 27.05.2020 - 12:51
Насолоджуйтесь: Аніта Луценко показала комплекс вправ для рельєфних рук (відео)
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Аніта показує, як правильно виконувати вправи

Після домашньої ізоляції, яка тривала кілька місяців, саме час підготуватися до сезону купальників. У постійній доступності до холодильника так просто було не помітити, як з'явилися зайві сантиметри на талії і стегнах. Аніта Луценко не перестає мотивувати шанувальників займатися спортом. На своїй instagram-сторінці відома фітнес-тренер опублікувала кругове тренування з акцентом на руки.

“Все як ви любите. Тренування на все тіло за 45 сек. на кожну вправу (акцент на трицепс)", — уточнила ірина Луценко.

Фітнес-тренер показує, як правильно виконувати кожну з вправ.

  1. Планка-гірка + вишагування
  2. Трицепс на боці (одна сторона)
  3. Трицепс інша сторона
  4. Підйом ноги лежачи на животі
  5. Вузькі віджимання
  6. Прес звичайний
  7. Прес твіст

“Виконай всі вправи підряд, відпочинь 30 сек і повтори все коло спочатку. При бажанні можна всього 3 кола. Насолоджуйтесь, пишіть відчуття", — пише Аніта Луценко.

А раніше Аніта відповіла на один з найпопулярніших питань — як правильно підібрати фізичне навантаження під свої потреби.

"Почнемо з того, що фізичні вправи поділяються на ті, що розвивають: силу, гнучкість, швидкість, координацію або витривалість", — наголошує Луценко.

Далі фітнес-тренер розписала, які тренування на що спрямовані.

  • Йога, стретчінг - розвивають гнучкість.
  • Пробіжки, велосипед, плавання, танці (довгостроково) - витривалість.
  • Тренажерний зал, силові вправи розвивають силу (читай як наслідок рельєф і форму м'язів).
  • Ігри, біг, стрибки, плавання на швидкість розвивають швидкість.
  • Танці, ролики - координацію.

“Ну ясна річ, у всіх видах розвиваються всі якості, просто в різній мірі. Йога може бути і силовий, силові можна робити довго і з малою вагою і тоді і витривалість тренується. Але суть в тому, що тренуваннями - ми працюємо над фіз якостями. І звичайно серцева система, дихальна, нервова система, працюють суглоби, зняття стресу, загалом в цілому здоровими тілом і головою, менше хвороб.⠀

Чим займатися, якщо хочу схуднути? Без різниці, дивлячись яку якість вам цікаво розвинути. А худнути або видужувати ви будете від їжі - її чи багато чи мало.

При цьому тільки харчуванням - форму тіла, поставу або витривалість не створити", — підсумував тренер.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко розповіла, як не переїдати на карантині.

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Автор: Татьяна Турликьян

Теги Новини України Аніта Луценко
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