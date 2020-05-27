Насолоджуйтесь: Аніта Луценко показала комплекс вправ для рельєфних рук (відео)

Аніта показує, як правильно виконувати вправи
Після домашньої ізоляції, яка тривала кілька місяців, саме час підготуватися до сезону купальників. У постійній доступності до холодильника так просто було не помітити, як з'явилися зайві сантиметри на талії і стегнах. Аніта Луценко не перестає мотивувати шанувальників займатися спортом. На своїй instagram-сторінці відома фітнес-тренер опублікувала кругове тренування з акцентом на руки.
“Все як ви любите. Тренування на все тіло за 45 сек. на кожну вправу (акцент на трицепс)", — уточнила ірина Луценко.
Фітнес-тренер показує, як правильно виконувати кожну з вправ.
“Виконай всі вправи підряд, відпочинь 30 сек і повтори все коло спочатку. При бажанні можна всього 3 кола. Насолоджуйтесь, пишіть відчуття", — пише Аніта Луценко.
А раніше Аніта відповіла на один з найпопулярніших питань — як правильно підібрати фізичне навантаження під свої потреби.
"Почнемо з того, що фізичні вправи поділяються на ті, що розвивають: силу, гнучкість, швидкість, координацію або витривалість", — наголошує Луценко.
Далі фітнес-тренер розписала, які тренування на що спрямовані.
“Ну ясна річ, у всіх видах розвиваються всі якості, просто в різній мірі. Йога може бути і силовий, силові можна робити довго і з малою вагою і тоді і витривалість тренується. Але суть в тому, що тренуваннями - ми працюємо над фіз якостями. І звичайно серцева система, дихальна, нервова система, працюють суглоби, зняття стресу, загалом в цілому здоровими тілом і головою, менше хвороб.⠀
Чим займатися, якщо хочу схуднути? Без різниці, дивлячись яку якість вам цікаво розвинути. А худнути або видужувати ви будете від їжі - її чи багато чи мало.
При цьому тільки харчуванням - форму тіла, поставу або витривалість не створити", — підсумував тренер.
Нагадаємо, раніше Аніта Луценко розповіла, як не переїдати на карантині.
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Автор: Татьяна Турликьян