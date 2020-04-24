Как не переедать на карантине: советы Аниты Луценко и психотерапевта

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Анита поделилась базовыми правилами

Миллионы людей во всем мире сейчас сидят на карантине и ежедневно каждый придумывает все новые занятия, чтобы не скучать. Но есть то, что объединяет большинство, – походы к холодильнику. Почему во время самоизоляции у нас появляется нечеловеческое желание есть и как с этим бороться, чтобы потом влезть в любимые джинсы, – рассказали эксперты в программе «Вікна-новини» на СТБ.

«Создается иллюзия, что когда желудок полный, то он в безопасности и ему становится спокойно. Но пища переваривается, а напряжение начинает расти, потому что проблема не решилась», – объясняет причину постоянного голода на карантине психотерапевт Мария Фабричева.

Эксперт отмечает, что причиной что-то пожевать может быть и обычная скука, а также желание «заесть» свои чувства, если вы нервничаете или злитесь. Но прежде следует выяснить, почему к холодильнику вы бегаете чаще обычного.

Психотерапевт советует заместить постоянный прием пищи чем-то полезным: «Кто-то устраивает себе внутренний челлендж: подошел к холодильнику – 10 раз присел. В идеале, чтобы каждый подобрал что-то для себя. Выпить воды, поприседать или найти свой вариант».

Ведущая проекта СТБ «Зважені та щасливі», фитнес-тренер Анита Луценко отмечает, что единственной универсальной диеты для всех не существует, но есть правила, которые помогут не набрать лишние килограммы и сохранить здоровье.

«Разделите свои приемы пищи на основные. Это могут быть завтрак, обед и ужин и между ними можно поставить два перекуса: яблоко, орешки, кефир. Уменьшите в своем рационе количество колбас, сосисок, майонеза. Меньше используйте подсолнечное масло. Ежьте белок: рыбу, мясо, творог. Не забывайте пить воду. Также следует уменьшить количество сладкого» – рекомендует Анита.

Но чтобы влезть в любимые джинсы после карантина, самой только диеты, увы, недостаточно. И сейчас уже не сработает отмазка, что у вас нет времени на тренировки. Ваше здоровье – на вашей совести!

Смотрите еще больше полезных сюжетов с понедельника по пятницу в программе «Вікна-новини» на СТБ в 14:30, 17:30 и 22:00.