Как начать больше двигаться: эффективные советы для похудения

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог поделилась полезными рекомендациями

Все знают, что для похудения нужно как можно больше двигаться. Но как же добавить активность в свою жизнь, если совсем нет лишнего времени и вы не любите спорт? Об этом рассказала на своей странице в Instagram врач-диетолог Анна Орехова, которая ранее раскрыла, что стоит сделать перед сном, чтобы утром чувствовать себя прекрасно.

Топ-6 привычек, которые помогут двигаться больше:

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Самостоятельно готовить еду и красиво сервировать стол. Это не только активность во время готовки, но так же и красивые стол с ужином/обедом/завтраком, который будет приносить чувство насыщение, а так же настоящее наслаждение от красиво накрытого стола.

Любите долго поболтать по телефону с подругой/семьей и тд? Любите и ходить во время разговора. Плюс к лишней активности за день нам точно обеспечен.

Выбирать лестницу вместо лифта. Ну тут все просто) Спуск и подъем, утром и вечером, а уже неплохо.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Шоппинг, да, смешно и не экономно, но правда работает). Можно считать не только долгий выбор нового платья/сумки/обуви (девушки поймут), но и обычный поход за продуктами. Я даже в магазине рядом с домом люблю походить подольше и читать состав всего, может старею.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кататься на велосипеде. Не совсем актуально перед наступлением осени, но все же сентябрь не будет слишком холодным, а еще можно запланировать на выходные прогулку на велосипедах. Отличный активный отдых.

Иллюстративное фото (pexels.com)

И супер-способ: завести собаку. Не только дисциплинирует, но так же заставляет больше ходить, активно бегать и играть с собакой. Особенно первое время, уж поверьте. Сложно и требует отвественности, да, но радость и взаимная любовь каждый день вам обеспечена.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Наталья Кошкина рассказала, как эффективно худеть в повседневной жизни.