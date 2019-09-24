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5 вещей, которые стоит сделать перед сном, чтобы утром чувствовать себя прекрасно

Lite » Красота 24.09.2019 - 22:32
5 вещей, которые стоит сделать перед сном, чтобы утром чувствовать себя прекрасно
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог поделилась полезными вечерними ритуалами

Если с утра вы часто чувствуете себя уставшей и разбитой, возможно, дело в неправильном отходе ко сну. Врач-диетолог Анна Орехова поделилась на своей странице в Instagram списком полезных вечерних ритуалов, которые помогут вам изменить ситуацию.

Она перечислила 5 вещей, которые стоит сделать перед сном, чтобы утром чувствовать себя просто замечательно.

Ужинать за 3 часа до сна

Зачем? Чтобы не сорваться перед сном на бутерброд с колбасой, а спокойно лечь спать. А что делать, если даже после ужина хочется есть? Можно выпить кефир, перекусить овощами, а если совсем тяжко, то съесть отварное яйцо.

Йога/растяжка/прогулка вечером

Почему? Отличный вариант активности, который не напрягает после рабочего дня, плюс может помочь уснуть.

5 вещей, которые стоит сделать перед сном, чтобы утром чувствовать себя прекрасно

Иллюстративное фото (pexels.com)

Спланировать рацион на день/собрать обед, перекус с собой

Не только устранит срывы, но и сэкономит ваше время.


Проветрить комнату/использовать темные шторы/убрать телефон

Все это актуально не только для тех, кто страдает бессонницей, а просто, как правило перед сном, которое помогает лучше отдохнуть.

5 вещей, которые стоит сделать перед сном, чтобы утром чувствовать себя прекрасно

Иллюстративное фото (pexels.com)

И самое важное, порадуйте себя чем-то и пусть это будет не еда

А что-то из ваших любимых занятий - ваше хобби, фильм, музыка, книга, ванна, маска для лица, разговор с подругой, а лучше просто ложитесь спать пораньше, на следующий день точно поблагодарите сами себя.

5 вещей, которые стоит сделать перед сном, чтобы утром чувствовать себя прекрасно

Иллюстративное фото (pexels.com)

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