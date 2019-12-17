Как не набрать лишнего в праздники: 10 советов от диетолога

Каждый год после новогодних каникул многие девушки активно начинают худеть - ведь за эти 7-10 дней они набрали какое-то невообразимое количество килограммов. А ведь этого можно было и избежать. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая недавно перечислила семь причин употреблять воду при похудении, на своей странице в Instagram поделилась советами, как не набрать лишнего в праздники.

Как отметила эксперт, эти советы пригодятся и тем, кто хочет постройнеть к Новому году.

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Совет 1. Заранее откажитесь от алкоголя

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Алкоголь — плохой помощник при снижении веса. С одной стороны — потому что много калорий, с другой — это всегда изменение нашего состояния. С ним мы начинаем терять контроль, упускаем из виду нашу цель. Кроме того, многие алкогольные напитки пробуждают аппетит.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Совет 2. Взвешивайте себя два раза в неделю

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Этого достаточно, чтобы быть уверенной в том, что вы остаетесь в строю. Пусть это будет первым утренним делом, когда ваш желудок еще пуст. Если вы занимаетесь активным спортом (или планируете), то к измерению веса добавьте и измерение объемов. Мышцы тяжелее жира, потому вес может стоять, когда уходят объемы.

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Совет 3. Делайте с утра 1-2 простых упражнения

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По словам современных исследователей, пара-тройка утренних упражнений помогут обеспечить отличное настроение в течение всего дня. Как стало известно, женщины, которые не пренебрегают утренней зарядкой, не только находятся в хорошем расположении духа, но и меньше реагируют на соблазнительный вид пищи по сравнению с их более ленивыми подругами.

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К примеру, планка — упражнение на все времена и на все группы мышц. Вы можете выбрать комплекс упражнений в планке, однако, классическая стойка 1 минуту в день сама по себе принесет результаты — укрепит мышцы торса, рук и ног. Хороши и приседания — не спешим, сохраняем равновесие. Начинаем с 10 раз и 3 подходов.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Совет 4. Используйте правило трех укусов

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Это позволит вам есть даже десерты. Но, практикуя правило трех укусов, вы удержите пристрастие к сладкому под контролем. Сделайте сознательный выбор, чтобы съесть и насладиться каждым укусом. Вы получите удивительный первый вкус, удовлетворительный средний, а затем затяжной третий укус.

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Совет 5. Пережевывайте еду очень медленно

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Когда предпраздничный список дел бесконечен, трудно удержать себя на пониженной скорости даже во время еды. Но быстрое употребление пищи — это быстрый рецепт широкой талии.

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Чипсы и другая «быстрая» еда — не самые полезные продукты для организма, но поедая горсть чипсов из хрупкой фарфоровой тарелки, оставленной в наследство от любимой прабабушки, вы убережете себя от поедания всей пачки.

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И если уж вам очень захотелось побаловать себя, например, конфетой, то не спешите ее проглатывать. Ведь вы ее не для этого хотите, верно? Не для калорий. Откусите небольшой кусочек, посмакуйте на языке — текстуру, вкус, если в ней есть начинка — сочетание начинки и глазури. Часто бывает достаточно одного кусочка, чтобы получить то, что призвана давать такая пища.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Совет 6. Каждый раз спрашивайте себя, хотите ли вы есть именно это блюдо?

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Мы не редко кладем в тарелку пищу просто потому, что она есть на столе. Но если начать подходить к вопросу выбора осознанно, как если бы у каждого блюда была своя цена (для нас это количество кг, которые завтра появятся на весах), сразу начинаешь понимать, что некоторые блюда не очень-то и хотелось.

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Сделайте глубокий вдох, прежде чем схватить очередную закуску. Закройте глаза и сосредоточьтесь на своих ощущениях в течение 30 секунд. Затем оцените, действительно ли вы хотите попробовать еще одну тарелку салата или именно это блюдо? Скорее всего, собственный ответ вас удивит.

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Совет 7. Включите в рацион бананы, киви, виноград — они богаты калием

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Калий, как одно из основных питательных веществ, уравновешивает натрий, поэтому вы сохраняете меньше воды — она не скапливается в организме и вы не прибавляете в весе. Мои любимые продукты с калием: бананы, папайи, киви, клубника и дыня.

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Список продуктов, которыми можно восполнить калий: томаты, чеснок, картофель, тыква, петрушка; абрикосы, курага, виноград, изюм, чернослив, яблоки; орехи, бобовые.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Совет 8. Напишите себе заметки-напоминалки в доме

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Чтобы помочь себе оставаться в строю, размещайте заметки для себя на холодильнике и на зеркалах в прихожей, ванной и спальне. Нарисуйте на разноцветных стикерах знак восклицания или сделайте мини-заметки с такими вопросами, как «Ты хочешь завтра утром не влезть в любимые джинсы?» и «Эти калории стоят последствий?»

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Проявите креативность, вырезая из стикеров новогодние снежинки. Заодно отвлечетесь от мыслей о килограммах салатов в холодильнике.

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Совет 9. Новый Год — повод разнообразить свою жизнь

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Вместо того, чтобы просидеть всю неделю каникул в четырех стенах, мучаясь от количества соблазнов — найдите для себя новые развлечения: коньки и лыжи, прогулки и снежки (активный отдых пойдет на пользу в любом случае). Можно приготовить простенькие подарки (пройтись по магазинам или сделать своими руками, пусть это будут просто открытки, не важно) и обойти друзей.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Совет 10. Дайте себе перерыв и никогда не ругайте себя за срывы

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Никто не говорит, что вам необходимо достичь своей цели, не допуская ошибок на этом пути. Если вы переедаете в одну ночь, просто возвращайтесь в путь утром, сосредоточившись на том, что сработало для вас в прошлом.

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Если же срыв произошел, следуйте двум простым правилам:

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В первую очередь признайте, что в поведении, вызвавшем срыв, было что-то важное (позитивные ощущения, эмоции). Придайте вашему поведению смысл.

Впомните, что вам помогало двигаться по намеченному пути? Какие мысли, образы, какая внутренняя поддержка? И продолжаем свой путь, опираясь на них.

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