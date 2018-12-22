ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

М'ясо або Олів'є? Дієтолог розповів, як не з'їсти зайвого на Новий рік

Lite » Краса і здоров'я 22.12.2018 - 18:57
М'ясо або Олів'є? Дієтолог розповів, як не з'їсти зайвого на Новий рік
Фото: Новорічний стіл (Гонтар Володимир /УНІАН)

Намагайтеся не пробувати всі страви на столі

До новорічних свят залишається зовсім мало часу, а більшість людей, що стежать за своєю фігурою, цікавиться, як уникнути переїдання за столом і залишитися стрункими. Для того, щоб не "лопнути" і залишитися у формі, намагайтеся перед святковими застіллями харчуватися збалансовано, щоб потім не зірватися на смакоту і дорікати себе в слабкості. Дієтолог Галина Незговорова дала кілька рекомендацій, як уберегти себе від святкового "зажора", передає "Сегодня".

  • Намагайтеся сісти за стіл голодними не
  • Не експериментуйте зі спиртним, влаштовуючи сміливі поєднання. Алкоголь тільки збуджує апетит, до того ж вам загрожує інтоксикація організму.
  • Не намагайтеся спробувати всі страви на столі, віддайте перевагу 3-4
  • Їжте салати з овочів, вони відмінно насичують
  • Не їжте десерти і фрукти після основних страв, це може викликати бродіння в животі і діарею
  • безалкогольних напоїв віддайте предпотение несолодким морсам або компотів, воді без газу
  • Намагайтеся не весь час сидіти за столом, а за можливості рухатися Можна допомогти господині або потанцювати.

Читайте в нашому матеріалі меню на Новий рік 2019: оригінальні та бюджетні рецепти.

Раніше ми розповідали про те, як не набрати вагу під час новорічних свят. Дієтолог дала кілька порад щодо вибору страв і продуктів для застілля.

Вчені з'ясували, чому вживання цукру призводить до зайвої ваги Схуднути легко: названа найпростіша дієта
Новини України диета
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся