М'ясо або Олів'є? Дієтолог розповів, як не з'їсти зайвого на Новий рік

Фото: Новорічний стіл (Гонтар Володимир /УНІАН)

Намагайтеся не пробувати всі страви на столі

До новорічних свят залишається зовсім мало часу, а більшість людей, що стежать за своєю фігурою, цікавиться, як уникнути переїдання за столом і залишитися стрункими. Для того, щоб не "лопнути" і залишитися у формі, намагайтеся перед святковими застіллями харчуватися збалансовано, щоб потім не зірватися на смакоту і дорікати себе в слабкості. Дієтолог Галина Незговорова дала кілька рекомендацій, як уберегти себе від святкового "зажора", передає "Сегодня".

Намагайтеся сісти за стіл голодними не

Не експериментуйте зі спиртним, влаштовуючи сміливі поєднання. Алкоголь тільки збуджує апетит, до того ж вам загрожує інтоксикація організму.

Не намагайтеся спробувати всі страви на столі, віддайте перевагу 3-4

Їжте салати з овочів, вони відмінно насичують

Не їжте десерти і фрукти після основних страв, це може викликати бродіння в животі і діарею

безалкогольних напоїв віддайте предпотение несолодким морсам або компотів, воді без газу

Намагайтеся не весь час сидіти за столом, а за можливості рухатися Можна допомогти господині або потанцювати.

Читайте в нашому матеріалі меню на Новий рік 2019: оригінальні та бюджетні рецепти.

Раніше ми розповідали про те, як не набрати вагу під час новорічних свят. Дієтолог дала кілька порад щодо вибору страв і продуктів для застілля.