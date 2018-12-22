М'ясо або Олів'є? Дієтолог розповів, як не з'їсти зайвого на Новий рік

Намагайтеся не пробувати всі страви на столі
До новорічних свят залишається зовсім мало часу, а більшість людей, що стежать за своєю фігурою, цікавиться, як уникнути переїдання за столом і залишитися стрункими. Для того, щоб не "лопнути" і залишитися у формі, намагайтеся перед святковими застіллями харчуватися збалансовано, щоб потім не зірватися на смакоту і дорікати себе в слабкості. Дієтолог Галина Незговорова дала кілька рекомендацій, як уберегти себе від святкового "зажора", передає "Сегодня".
Читайте в нашому матеріалі меню на Новий рік 2019: оригінальні та бюджетні рецепти.
Раніше ми розповідали про те, як не набрати вагу під час новорічних свят. Дієтолог дала кілька порад щодо вибору страв і продуктів для застілля.