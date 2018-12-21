Меню на Новый год 2019: оригинальные и бюджетные рецепты

Закуска "мандаринки", пикантная утка, ароматный пирог и другие рецепты на Новый год
Оригинальное и доступное всем меню на Новый год 2019, рецепты вкусных салатов, основных блюд и десертов - в подборке РБК-Lite.
Наступающий год пройдет под знаком Желтой Свиньи. Чтобы задобрить животное-талисман и привлечь удачу, новогоднее меню нужно тщательно продумать. На столе обязательно должно быть много овощей и фруктов, а вот блюда из свинины не рекомендуется готовить.
Зимние праздники тяжело представить без мандаринов. Но гости никогда не догадаются, что яркие оранжевые фрукты на тарелке могут иметь совсем необычный вкус. Для тех, кто еще задумывается, что приготовить на Новый год и всех удивить, предлагаем оригинальный рецепт закуски "мандаринки".
Фото: Закуска на Новый год (instagram.com/mir_kulinara)
Необходимые ингредиенты:
Отварить мясо, морковь, яйца. Все продукты измельчить на терке, чеснок выдавить через пресс. В массу из куриного мяса добавить майонез (50 грамм), соль, специи по вкусу и слепить небольшие шарики. Смешать сыр, яйца, чеснок и оставшийся майонез, посолить.
На пищевую пленку выложить 1-2 ст. л. сырной массы и разровнять в блинчик. Затем внутрь поместить шарик из куриной грудки и завернуть. По такому же принципу полученную заготовку завернуть в слой натертой морковки и придать форму мандарина. Украсить закуску веточками базилика и звездочками гвоздики.
"Гнездо глухаря" - один из самых популярных салатов на Новый год. Рецепт этого блюда не потребует дорогих ингредиентов, а внешний вид украсит праздничный стол.
Фото: Салат "Гнездо глухаря" (instagram.com/dasha_6840)
Для приготовления салата потребуется:
Отварить куриное филе, яйца. Лук нарезать полукольцами и замариновать (2 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, 1/2 стакана воды). Картофель очистить, натереть на терке для корейской моркови и поджарить до румяности. Мясо и огурцы измельчить соломкой.
Утка по этому рецепту получается очень сытной и с пикантным привкусом.
Необходимые ингредиенты:
Фото: Запеченая утка (pixabay.com)
Утку вымыть, просушить, натереть солью и любимыми приправами. Яблоки нарезать на четвертинки, сбрызнуть соком лимона и коньяком. Внутрь утки положить яблоки, чернослив и квашеную капусту. Запекать блюдо в духовке при температуре 190 градусов в течение 90-120 минут. Обязательно периодически поливать утку выделившимся соком и несколько раз перевернуть.
Простой и бюджетный новогодний рецепт пирога будет под силу даже новичкам на кухне.
Для приготовления ароматной выпечки потребуется:
Фото: Новогодний пирог (pixabay.com)
Сухофрукты залить ликером и оставить на 30 минут. В это время приступить к готовке теста: сахар с размягченным сливочным маслом взбить, добавить яйца по одному. Муку просеять с разрыхлителем и ввести в сахарно-яичную массу.
Разогреть сковороду и добавить 20 грамм сливочного масла, туде же на 5 минут отправить отжатые сухофрукты, чтобы испарился алкоголь. После этого смешать сухофрукты с тестом. Выложить массу в форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Готовность проверить шпажкой. Когда новогодний пирог остынет, залить его глазурью или посыпать сахарной пудрой.
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Видео: РБК-Украина