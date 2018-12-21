Меню на Новый год 2019: оригинальные и бюджетные рецепты

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Закуска "мандаринки", пикантная утка, ароматный пирог и другие рецепты на Новый год

Оригинальное и доступное всем меню на Новый год 2019, рецепты вкусных салатов, основных блюд и десертов - в подборке РБК-Lite.

Наступающий год пройдет под знаком Желтой Свиньи. Чтобы задобрить животное-талисман и привлечь удачу, новогоднее меню нужно тщательно продумать. На столе обязательно должно быть много овощей и фруктов, а вот блюда из свинины не рекомендуется готовить.

Закуски на Новый год

Зимние праздники тяжело представить без мандаринов. Но гости никогда не догадаются, что яркие оранжевые фрукты на тарелке могут иметь совсем необычный вкус. Для тех, кто еще задумывается, что приготовить на Новый год и всех удивить, предлагаем оригинальный рецепт закуски "мандаринки".

Фото: Закуска на Новый год (instagram.com/mir_kulinara)

Необходимые ингредиенты:

куриная грудка - 1 шт.;

морковка (3-4 шт. среднего размера);

2 яйца;

150 грамм твердого сыра;

2 зубчика чеснока;

майонез или йогурт без добавок (100 грамм);

листочки базилика;

звездочки гвоздики.

Отварить мясо, морковь, яйца. Все продукты измельчить на терке, чеснок выдавить через пресс. В массу из куриного мяса добавить майонез (50 грамм), соль, специи по вкусу и слепить небольшие шарики. Смешать сыр, яйца, чеснок и оставшийся майонез, посолить.

На пищевую пленку выложить 1-2 ст. л. сырной массы и разровнять в блинчик. Затем внутрь поместить шарик из куриной грудки и завернуть. По такому же принципу полученную заготовку завернуть в слой натертой морковки и придать форму мандарина. Украсить закуску веточками базилика и звездочками гвоздики.

Новогодний салат

"Гнездо глухаря" - один из самых популярных салатов на Новый год. Рецепт этого блюда не потребует дорогих ингредиентов, а внешний вид украсит праздничный стол.

Фото: Салат "Гнездо глухаря" (instagram.com/dasha_6840)

Для приготовления салата потребуется:

3 картофелины;

свежие огурцы - 2 шт;

яйца куриные - 4 шт;

филе куриное - 400 грамм;

твердый сыр - 150 грамм;

плавленый сыр - 100 грамм;

лук репчатый - 1 шт.;

майонез - 200 грамм;

1 пучок укропа;

уксус - 2 ст. л.

Отварить куриное филе, яйца. Лук нарезать полукольцами и замариновать (2 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, 1/2 стакана воды). Картофель очистить, натереть на терке для корейской моркови и поджарить до румяности. Мясо и огурцы измельчить соломкой.

Лук отжать от жидкости и выложить первым слоем, затем - курица, огурцы, яйца,сыр. Каждый слой промазывать майонезом. В середине заготовки сделать ямку столовой ложкой - получится гнездо. Внутрь ямки засыпать измельченный укроп. Вокруг гнезда выложить жареный картофель. В гнездо положить отваренные перепелиные яйца или сделать их из смеси майонеза, желтка, плавленого сыра и зелени.

Запеченая утка на Новый год

Утка по этому рецепту получается очень сытной и с пикантным привкусом.

Необходимые ингредиенты:

утка (приблизительный вес до 2 кг);

капуста квашеная - 300 грамм;

яблоки - 2 крупных;

чернослив - 70 грамм;

коньяк - 2 ст.л.;

лимонный сок - 1 ст.л.;

соль и специи по вкусу.

Фото: Запеченая утка (pixabay.com)

Утку вымыть, просушить, натереть солью и любимыми приправами. Яблоки нарезать на четвертинки, сбрызнуть соком лимона и коньяком. Внутрь утки положить яблоки, чернослив и квашеную капусту. Запекать блюдо в духовке при температуре 190 градусов в течение 90-120 минут. Обязательно периодически поливать утку выделившимся соком и несколько раз перевернуть.

Праздничная выпечка

Простой и бюджетный новогодний рецепт пирога будет под силу даже новичкам на кухне.

Для приготовления ароматной выпечки потребуется:

мука - 125 грамм;

сливочное масло - 150 грамм;

сахар - 125 грамм;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

яйца - 3 шт.;

сухофрукты - 150 грамм;

ликер - 2 ст.л.

Фото: Новогодний пирог (pixabay.com)

Сухофрукты залить ликером и оставить на 30 минут. В это время приступить к готовке теста: сахар с размягченным сливочным маслом взбить, добавить яйца по одному. Муку просеять с разрыхлителем и ввести в сахарно-яичную массу.

Разогреть сковороду и добавить 20 грамм сливочного масла, туде же на 5 минут отправить отжатые сухофрукты, чтобы испарился алкоголь. После этого смешать сухофрукты с тестом. Выложить массу в форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Готовность проверить шпажкой. Когда новогодний пирог остынет, залить его глазурью или посыпать сахарной пудрой.

Советуем также приготовить легкий новогодний салат с курицей и грушей.

Если хотите блюдо посытнее, рекомендуем мясной салат с ягодами, который может стать коронным блюдом на Новый год.

Ранее мы рассказывали о том, как не набрать вес во время новогодних праздников. Диетолог дала несколько советов по выбору блюд и продуктов для застолья.

Видео: РБК-Украина