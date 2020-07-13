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Мощный активатор для роста бровей: домашний рецепт

Автор: Марина Настевич

Это эффективное средство позволит отрастить густые натуральные брови

Широкие густые брови остаются на пике моды уже несколько лет. Натуральные, густые и ухоженные брови – настоящее украшение каждой женщины. Они влияют на выразительность и очертание лица, мимику, делают взгляд эффектным и обворожительным. Бьюти-блогер Марина поделилась на своей странице в Instagram простым, но действенным рецептом средства-активатора роста бровей.

В последние годы легко заметить, что мода на форму бровей потерпела серьезные изменения: если несколько лет назад мы еще наблюдали тонкие ниточки, подведенные острым карандашом, то чуть позже на смену им пришла графичность и четкая форма. Но сейчас, пожалуй, случились самые кардинальные изменения: девушек покорили широкие натуральные брови с естественной небрежностью. Добиться такой формы не так-то просто: некоторым приходится приложить немало усилий в погоне за трендами, и только единицы спокойно носят новый тренд.

Частое выщипывание металлическим пинцетом, регулярное окрашивание приводит к потере их густоты. Решить эту проблему может правильно подобранное средство, которое можно приготовить самостоятельно, следуя рецепту.

Иллюстративное фото (pexels.com)


ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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  • 0,5 ч. л. касторового масла.
  • 5 капель витамина Е.
  • 10 капель лукового сока.


Все компоненты смешать до однородного состояния. Специальной кисточкой (подойдёт из под старой туши) тщательно промазать, круговыми движениями (лёгкий массаж) зону бровей и их роста активирующим средством, выдержать 2 часа, смыть тёплой водой.

Чтобы перебить неприятный запах средства, в него можно добавить 3-4 капли эфирного масла лимона.

Обязательное условие - РЕГУЛЯРНОСТЬ.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Применение: 1 раз в день - 1 месяц.
Далее: Через день.

Срок хранения: 3 дня в холодильнике.

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

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