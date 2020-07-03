Утомленные солнцем: особенности ухода за кожей после загара

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась полезными советами по летнему уходу

Солнце это хорошо, многие из нас ждут его все долгие месяцы зимы. Но, позагорав на солнце, мы часто забываем про особый уход за кожей. А если все лето загорать и не сильно увлекаться уходом за кожей - кожа гораздо быстрее стареет. Да и сам красивый цвет будет недолгий. Популярный диетолог и фитнес-тренер Инна на своей странице в Instagram inna_foodfit поделилась действенными советами по уходу за кожей после загара.

Эксперт отметила, что пересушенная кожа очень скоро начнет шелушиться, облезать, так себе удовольствие…

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Для того, чтобы этого не произошло, надо:

1. Обязательно перед выходом на солнце наносить защитный крем. С защитой минимум 15-20 spf. Не бойтесь, что вы не загорите, цвет загара будет шикарный. Только при этом вы защитите кожу от вредных лучей, снизите риск возникновения пигментации, ожогов и пересушивания.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. После загара кожу очищаем, и наносим увлажняющий и питательный крем или молочко или масло для тела.

3. Для более качественного ухода за кожей минимум 2-3 раза в неделю принимаем ванну для увлажнения кожи после загара.

Рецепт:

Молоко 1 литр на ванну.

Мед 3-4 ст.л ложек.

Сок алоэ 2 ст.л.

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Это идеальная смесь, которая успокоит кожу после пребывания на солнце, уменьшит покраснение, увлажнит кожу и поможет избежать шелушения.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Внимание: Ванна должна быть слегка теплой, а не горячей. Кайфуем в ней 20-30 минут. ⠀

Кстати, пока сидите в ванне, можно смешать 2 ст.л ложки молока, 1 ч.л меда и 1/2 ч.л сока алоэ и нанести как маску на лицо. Из ванны вы выйдете другим человеком!

Напомним, дерматолог рассказала, как эффективно защищать кожу от солнца.

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Автор: Lite