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Потужний активатор для росту брів: домашній рецепт

Понеділок 13 липня 2020 08:36
Потужний активатор для росту брів: домашній рецепт
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевіч

Цей ефективний засіб дозволить відростити густі натуральні брови

Широкі густі брови залишаються на піку моди вже кілька років. Натуральні, густі і доглянуті брови – справжня прикраса кожної жінки. Вони впливають на виразність і обрис обличчя, міміку, роблять погляд ефектним і чарівним. Б'юті-блогер Марина поділилася на своїй сторінці в Instagram простим, але дієвим рецептом засобу-активатора зростання брів.

В останні роки легко помітити, що мода на форму брів зазнала серйозних змін: якщо кілька років тому ми ще спостерігали тонкі ниточки, підведені гострим олівцем, то трохи пізніше на зміну їм прийшла графічність і чітка форма. Але зараз, мабуть, трапилися найбільш кардинальні зміни: дівчат підкорили широкі натуральні брови з природною недбалістю. Домогтися такої форми не так-то просто: деяким доводиться докласти чимало зусиль в гонитві за трендами, і тільки одиниці спокійно носять новий тренд.

Часте вищипування металевим пінцетом, регулярне фарбування призводить до втрати їх густоти. Вирішити цю проблему може правильно підібраний засіб, який можна приготувати самостійно, дотримуючись рецептом.

Потужний активатор для росту брів: домашній рецепт

Ілюстративне фото (pexels.com)


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 0,5 ч. л. касторової олії.
  • 5 крапель вітаміну Е.
  • 10 крапель цибульного соку.


Всі компоненти змішати до однорідного стану. Спеціальним пензликом (підійде під старої туші) ретельно промазати, круговими рухами (легкий масаж) зону брів і їх зростання активуючу засобом, витримати 2 години, змити теплою водою.

Щоб перебити неприємний запах засобу, в нього можна додати 3-4 краплі ефірного масла лимона.

Обов'язкова умова - РЕГУЛЯРНІСТЬ.

Потужний активатор для росту брів: домашній рецепт
Ілюстративне фото (pexels.com)

Застосування: 1 раз в день - 1 місяць.
Далі: Через день.

Термін зберігання: 3 дні в холодильнику.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова розкрила особисті секрети по догляду за волоссям.

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