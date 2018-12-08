"Міс Світу 2018": названа найкрасивіша жінка на планеті

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Титул найкрасивішої жінки світу дістався мексиканкі

Щорічний конкурс краси серед дівчат з усього світу закінчився. Перша красуня на планеті, учасниця з Мексики Ванесса де Леон, отримала титул "Міс Світу 2018". Про це повідомляється на офіційному сайт проекту.

Фінал міжнародного конкурсу пройшов у китайському місті Санья в суботу, 8 грудня. В результаті конкурсу були обрані найкрасивіші жінки з різних кінців світу. Першою красунею світу стала мексиканська модель Ванесса де Леон. В цьому році за головне звання змагалися учасниці з 118 країн світу.

"Тепер всі ці дівчата вирушать у тур Міс Світу 2019 "Краса з метою" разом з нашою новою Міс Світу, Ванессою Понсе де Леон", — пишуть на офіційному сайті проекту.

Фото: (missworld.com)

До речі, на конкурсі були обрані Міс Світу Континенталь 2018:

Міс Світу Європа — Білорусь

Міс Світу Кариби — Ямайка

Міс Світу Америка — Мексика

Міс Світу Африка — Уганда

Міс Світу Азії і Океанії — Таїланд

Нагадаємо, що Міс Україна 2018 висловилася про патріотизм.

Раніше ми писали, що українка представила вбрання для конкурсу "Міс Всесвіт 2018".

Відео: РБК-Україна