"Міс Світу 2018": названа найкрасивіша жінка на планеті

Титул найкрасивішої жінки світу дістався мексиканкі
Щорічний конкурс краси серед дівчат з усього світу закінчився. Перша красуня на планеті, учасниця з Мексики Ванесса де Леон, отримала титул "Міс Світу 2018". Про це повідомляється на офіційному сайт проекту.
Фінал міжнародного конкурсу пройшов у китайському місті Санья в суботу, 8 грудня. В результаті конкурсу були обрані найкрасивіші жінки з різних кінців світу. Першою красунею світу стала мексиканська модель Ванесса де Леон. В цьому році за головне звання змагалися учасниці з 118 країн світу.
"Тепер всі ці дівчата вирушать у тур Міс Світу 2019 "Краса з метою" разом з нашою новою Міс Світу, Ванессою Понсе де Леон", — пишуть на офіційному сайті проекту.
Фото: (missworld.com)
До речі, на конкурсі були обрані Міс Світу Континенталь 2018:
Нагадаємо, що Міс Україна 2018 висловилася про патріотизм.
Раніше ми писали, що українка представила вбрання для конкурсу "Міс Всесвіт 2018".
Відео: РБК-Україна