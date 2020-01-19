Мешают похудеть: топ-лист неправильных привычек, от которых нужно избавляться

Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)

Если хотите стать стройнее, забудьте об этих привычках

Сколько раз вы мечтали начать новую жизнь и наконец похудеть с нового года, а воз и ныне там? К сожалению, мы не всегда четко понимаем, от чего же нам стоит избавиться в первую очередь, чтобы процесс пошел. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, перечислила в своем Instagram главные вредные привычки, которые не дают вам похудеть и от которых нужно избавиться.

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Все нижеперечисленное делать нельзя тем, кто решил стать стройнее и лучше себя чувствовать:

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1. Пропускать завтрак. Завтракаем не позднее часа после пробуждения.

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2. Пить мало воды. Выпивайте норму: 30 мл *на 1 кг веса.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

3. Принимать пищу реже, чем каждые 4 часа.

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4. Не есть после 18.00. Последний прием пищи за 3 часа до сна.

5. Ложиться спать позже 23.00. Худеем во сне.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

6. Спать менее 7 часов.

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7. Мало двигаться - ходите больше, чаще вставайте со стула.

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8. Устраивать разгрузочные дни. Это стресс для организма.

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9. Сидеть на диетах. Диета кончится, и вес вернется вместе с прежним питанием.

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10. Отказываться от сладкого - замените на правильные сладости.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

11. Изнурять себя тренировками. Вы износитесь и бросите. Тренируйтесь с комфортом.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

12. Есть еду-мусор - полуфабрикаты, чипсы, колбасные изделия, сосиски, фаст-фуд, сладкие газировки и пр.

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Начните свои изменения прямо сегодня. Изменения не заставят себя ждать. Похудеть может каждый, а вот похудеть навсегда может лишь тот, кто изменит свои привычки.

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