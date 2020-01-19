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Заважають схуднути: топ-лист неправильних звичок, від яких потрібно позбуватися

Lite » Краса 19.01.2020 - 08:38
Заважають схуднути: топ-лист неправильних звичок, від яких потрібно позбуватися
Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)

Якщо хочете стати стрункішою, забудьте про ці звички

Скільки разів ви мріяли почати нове життя і нарешті схуднути до нового року, а віз і нині там? На жаль, ми не завжди чітко розуміємо, від чого ж нам варто позбутися в першу чергу, щоб процес пішов. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, перерахувала у своєму Instagram головні шкідливі звички, які не дають вам схуднути і від яких потрібно позбутися.

Все нижчеперелічене робити не можна тим, хто вирішив стати стрункішим і краще себе почувати:

1. Пропускати сніданок. Снідаємо не пізніше години після пробудження.

2. Пити мало води. Випивайте норму: 30 мл *на 1 кг ваги.

Заважають схуднути: топ-лист неправильних звичок, від яких потрібно позбуватися
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Приймати їжу рідше, ніж кожні 4 години.

4. Не їсти після 18.00. Останній прийом їжі за 3 години до сну.

5. Лягати спати пізніше 23.00. Худнемо уві сні.

Заважають схуднути: топ-лист неправильних звичок, від яких потрібно позбуватися
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Спати не менше 7 годин.

7. Мало рухатися - ходіть більше, частіше вставайте зі стільця.


8. Влаштовувати розвантажувальні дні. Це стрес для організму.

9. Сидіти на дієтах. Дієта скінчиться, і вага повернеться разом з колишнім харчуванням.

10. Відмовлятися від солодкого - замініть на правильні солодощі.

Заважають схуднути: топ-лист неправильних звичок, від яких потрібно позбуватися
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

11. Виснажувати себе тренуваннями. Ви зноситеся і кинете. Тренуйтеся з комфортом.

Заважають схуднути: топ-лист неправильних звичок, від яких потрібно позбуватися
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

12. Їсти їжу-сміття - напівфабрикати, чіпси, ковбасні вироби, сосиски, фаст-фуд, солодкі газовані води та ін

Почніть свої зміни прямо сьогодні. Зміни не змусять себе чекати. Схуднути може кожен, а от схуднути назавжди може лише той, хто змінить свої звички.

Нагадаємо, що дієтолог Вікторія Кляуз назвала корисну альтернативу популярних нездорових, але смачних страв і розповіла, чим замінити не дієтичні улюблені продукти.

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