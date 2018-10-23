Что мешает быть богатым: мнение психологов

Коллаж (РБК-Украина)

Всего есть две причины бедности. Изменив отношение к деньгам, можно стать богатым

Огромное количество людей всю жизнь мечтает о том, чтобы стать богатым, однако реально разбогатеть могут лишь единицы. Почему же так случается и что нужно делать, чтобы изменить свое финансовое положение рассказали психологи. Об этом сообщает ТСН.

Так, специалисты полагают, что поменяв свое отношение к деньгам, можно получить толчок для того, чтобы перестать жить в бедности.

К бедности приводят всего две привычки: экономить на всем и беречь каждую копейку и тратить все до последнего и еще немножко одалживать.

По мнению психологов, нет ни одного человека, который бы "пахал" ради денег и стал богатым. В то время, как те, кто работал ради интереса и любимого дела и разбогател. Это связано с психологической оценкой своего внутреннего потенциала — существуют психологические бедняки и богачи. Первые всегда занижают стоимость своего труда, а вторые — завышают, потому что готовы отдаваться страсти в работе.

Первые убеждены, что богатство приходит только к тем, кто создает что-то особенное и экстраординарное. Люди из второй категории сами являются экстраординарными и особенными, видящими только цель, и не обращающими внимания на сложности в реализации.

Согласно результатам исследования американских ученых, люди с бедным мышлением всегда на что-то копят деньги: черный день и смерть, на болезнь и выживание, на нужную и недешевую вещь; они не любят рисковать и полностью за то, что стабильно.

Психологически богатые люди, в то же самое время, думают только про возможности для увеличения дохода и не боятся рисковать, пробуя все новые идеи для бизнеса.

Есть еще одна большая разница между мышлением нищих и финансово успешных людей: бедняки всегда на всем стараются сэкономить и находят кучу предлогов для отказа от трат. В простонародье это называется скупостью.

По статистике, молодые люди больше склонны к психологии "богача", когда пытаются таковым казаться, просто завлекая партнеров по флирту или сексу. Но с возрастом они становятся более "бедными" в мотивах, поведении и привычках.

Также исследования показали, что недовольные жизнью люди меньше жертвуют деньги, чем те, кто считает себя счастливым.

Ну и, конечно же, в статусе бедности "виноваты" установки, которые закладывают в головы людей с самого детства. Например, что деньги – это зло или, что разбогатеть можно, только наворовав и т.д.

Так что же делать, чтобы выйти из статуса бедняка?

Требуется следующее:

1. Выясните, откуда у вас эти установки. Проанализируйте поведение семьи, где вы выросли, и даже список книжек из детства.

2. Избавляйтесь от авторитетов с "психологией бедняка". Теперь, зная, кто стал автором какого-то убеждения, нужно проанализировать, является ли он экспертом в денежном вопросе. Например, что может знать о деньгах ваша мама, работавшая преподавателем, или бабушка-эксперт по жарке пирожков? Эти люди вряд ли дадут дельные советы о финансах.

3. Пообщайтесь с финансово-успешными людьми и почитайте литературу от проверенных бизнес-тренеров. Давно известный факт, что нас формирует наше окружение. С кем общаемся, в того и превращаемся.

4. Нужно действительно поверить в то, что деньги — очень сильная энергия, и заменить в голове утверждение "Деньги — зло!" на "Деньги — это сила, позволяющая делать добро".

5. Посетите психолога и запишитесь на бизнес-консультацию, поскольку это как психологическая, так и финансовая проблема.

6. Перестаньте вести себя как психологически бедный человек. Отслеживайте свои "бедные" привычки и искореняйте их каждый день. Путешествуйте при любой возможности, знакомьтесь и работайте с расширением границ зоны комфорта.

7. Мечтайте, планируйте и реализуйте мечты. Ищите людей, которые станут партнерами по воплощению желаемого.

8. Перестаньте мерить успех толщиной своего кошелька. Расслабьтесь. Научитесь получать удовольствие в любой жизненной ситуации.

9. Ориентируйтесь, прежде всего, на свое мнение, а не на общественное. Учитесь "включать" голову там, где это нужно.

10. И, наконец, перестаньте работать на кого-то.

И помните, бедность — в голове и в образе мышления. Вы хотите из нее вырваться? Начинайте правильно мыслить, учитесь распоряжаться деньгами, рождать идеи для заработка и поборите в себе психологию бедняка.

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Видео: РБК-Украина