Що заважає бути багатим: думка психологів

Колаж (РБК-Україна)

Всього є дві причини бідності. Змінивши ставлення до грошей, можна стати багатим

Величезна кількість людей все життя мріє про те, щоб стати багатим, однак реально розбагатіти можуть лише одиниці. Чому ж так трапляється і що потрібно робити, щоб змінити своє фінансове становище розповіли психологи. Про це повідомляє ТСН.

Так, фахівці вважають, що змінивши своє ставлення до грошей, можна отримати поштовх для того, щоб перестати жити в бідності.

До бідності призводять всього дві звички: економити на всьому і берегти кожну копійку і витрачати все до останнього і ще трошки позичати.

На думку психологів, немає жодної людини, яка б "пахала" заради грошей і стала багатою. В той час, як ті, хто працював заради інтересу та улюбленої справи і розбагатів. Це пов'язано з психологічною оцінкою свого внутрішнього потенціалу — існують психологічні бідняки та багатії. Перші завжди занижують вартість своєї праці, а другі — завищують, тому що готові віддаватися пристрасті в роботі.

Перші переконані, що багатство приходить лише до тих, хто створює щось особливе і екстраординарне. Люди з другої категорії самі є екстраординарними і особливими, які вбачають тільки мета, і не обращающими уваги на складнощі в реалізації.

Згідно з результатами дослідження американських вчених, люди з бідним мисленням завжди на щось збирають гроші: чорний день і смерть, хвороба і виживання, на потрібну й недешеву річ; вони не люблять ризикувати і повністю за те, що стабільно.

Психологічно багаті люди, в той же самий час, думають тільки про можливості для збільшення доходу і не бояться ризикувати, пробуючи все нові ідеї для бізнесу.

Є ще одна велика різниця між мисленням жебраків і фінансово успішних людей: бідняки завжди на всьому намагаються заощадити і знаходять купу приводів для відмови від витрат. У народі це називається скупістю.

За статистикою, молоді люди більше схильні до психології "багатія", коли намагаються таким здаватися, просто заманюючи партнерів по флірту або сексу. Але з віком вони стають більш "бідними" в мотивах, поведінці та звичках.

Також дослідження показали, що незадоволені життям люди менше жертвують гроші, ніж ті, хто вважає себе щасливим.

Ну і, звичайно ж, у статусi бідності "винні" установки, які закладають в голови людей з самого дитинства. Наприклад, що гроші – це зло або, що розбагатіти можна, тільки накравши і т. д.

Так що ж робити, щоб вийти з статусу бідняка?

Потрібно наступне:

1. З'ясуйте, звідки у вас ці установки. Проаналізуйте поведінку сім'ї, де ви виросли, і навіть список книжок з дитинства.

2. Позбавляйтеся від авторитетів з "психологією бідняка". Тепер, знаючи, хто став автором якогось переконання, потрібно проаналізувати, чи він є експертом в грошовому питанні. Наприклад, що може знати про гроші ваша мама, яка працювала викладачем, або бабуся-експерт з смаження пиріжків? Ці люди навряд чи дадуть слушні поради про фінанси.

3. Поспілкуйтеся з фінансово-успішними людьми і почитайте літературу від перевірених бізнес-тренерів. Давно відомий факт, що нас формує наше оточення. З ким спілкуємося, на того і перетворюємося.

4. Потрібно дійсно повірити в те, що гроші — дуже сильна енергія, і замінити в голові затвердження "гроші — зло!" на "гроші — це сила, що дозволяє робити добро".

5. Відвідайте психолога і запишіться на бізнес-консультацію, оскільки це як психологічна, так і фінансова проблема.

6. Перестаньте вести себе як психологічно бідний чоловік. Відстежуйте свої "бідні" звички і искореняйте їх кожен день. Подорожуйте при будь-якій можливості, знайомтеся і працюйте з розширенням меж зони комфорту.

7. Мрійте, плануйте і реалізуйте мрії. Шукайте людей, які стануть партнерами щодо втілення бажаного.

8. Перестаньте міряти успіх товщиною свого гаманця. Розслабтеся. Навчіться отримувати задоволення в будь-якій життєвій ситуації.

9. Орієнтуйтеся насамперед на свою думку, а не на громадське. Вчіться "включати" голову там, де це потрібно.

10. І, нарешті, перестаньте працювати на кого-то.

І пам'ятайте, бідність — в голові і в способі мислення. Ви хочете з неї вирватися? Починайте правильно мислити, вчіться розпоряджатися грошима, народжувати ідеї для заробітку і поборіть в собі психологію бідняка.

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Відео: РБК-Україна