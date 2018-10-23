Никакой магии: психолог объяснил, почему сбываются предчувствия

Коллаж РБК-Украина

Эксперт объяснил, что человек сам придумывает взаимосвязь событий и мыслей

Известный психолог Михаил Лабковский рассказал, почему возникают самосбывающиеся пророчества и что они означают. Об этом Лабковский написал на своей странице в Instagram.

Михаил Лабковский сообщил, что поведение человека напрямую зависит от того, что происходит у него в голове. И если реального объяснения чего-либо нет, то человек начинает додумывать его сам.

"Наши предки не могли объяснить разные физические явления: смену дня и ночи, перемену сезонов, приливы и отливы и много всего другого. Не было у них научных инструментов, чтобы понять элементарные законы физики. Поэтому они "додумывали", искали какие-то закономерности и верили в некие силы, которые контролируют все процессы на земле. Отсюда – вера в сверхъестественное даже там, где его нет", – пояснил психолог.

Лабковский привел пример того, как поведение человека напрямую зависит от того, что творится у него в голове.

"К примеру, не хотите вы идти на вечеринку. Но все равно идете. И вот, как назло, начинается ливень, вы промокаете до нитки и мирно возвращаетесь домой. На самом деле, вы уже ЗНАЛИ, что погода портится, возможно, даже читали прогноз, обратили внимание на тяжелые тучи и сами себе "подстроили" этот ливень, дабы тупо не ходить на эту чертову вечеринку. Другой пример: вы сомневаетесь, стоит ли вам, скажем, разменивать квартиру. И тут – подумать только, вас всюду преследуют "знаки судьбы". На каждом углу вы видите объявления про ипотеку, рекламу риэлтерских агентств и вообще все, что так или иначе связано с недвижимостью", – пояснил психолог.

По словам Лабковского, этот феномен называется "синдромом выборочного внимания". Вопрос, который постоянно находится в голове у человека, начинает получать отклики во внешнем мире.

"То же самое происходит с предсказаниями: если они вас правда как-то задевают, вы намеренно "подстроите" свое поведение под эти "пророчества". Даже если они откровенно плохие: так, например, люди оправдывают для себя свою же тревожность, годы страхов, страданий и сомнений, которые ни в коем случае не должны были пройти "зря". Ну и хорошие новости: вы сами можете контролировать свою психику через свое поведение. Прислушиваться не к пророчествам, а к своим желаниям и потребностям. И сразу ловить себя на тревожности и вспоминать, что все в голове", – пояснил психолог.

Скриншот поста (instagram.com/labkovskiyofficial)

Кстати, ранее мы писали о том, что медики рассказали, что скрывается за перепадами настроения.

А также рассказывали о том, что эксперт объяснила, как справиться с депрессией самостоятельно.

Видео: РБК-Украина