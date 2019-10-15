"Мене називали Дженніфер Лопес": Катерина Кухар розповіла як тримає себе у чудовій формі

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар також зазначила, що дуже любить ковбасу і пасту карбонара

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар з дитинства тяжко працює не тільки над своїм професійним майстерністю, а також стилем, але і фігурою. З-за жіночних форм танцівницю навіть в юності порівнювали з Дженніфер Лопес. Як тримає себе у відмінній фізичній формі Кухар розповіла в програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна".

Свій ранок 42-кілограмова балерина починає особливим ритуалом, а вночі не відмовляє собі в італійській ковбаски.

"Коли прокидаюсь, я п'ю склянку прохолодної води з лимоном, десь за півгодини до їжі. Потім починаю крутити хулахуп. Далі у мене 15-хвилинна зарядка на килимку. Потім я вже приступаю до сніданку, протираю обличчя кубиками льоду, роблю собі маску або накладаю патчі. Я дуже люблю спагеті карбонара. Але я зазвичай завжди це їм в день вистави. Тому що потрібні сили", - ділиться із "Зірковим шляхом" балерина і говорить, що завжди можна знайти в холодильнику Катерини Кухар сиров’ялену ковбаску, особливо іспанську, італійську, яку іноді можна їсти вночі.

"У мами є спеціальна ковбаска, яку ніхто не чіпає. Тому що це моє снодійне. Ковбаска і хамончік, - говорить Кухар на каналі «Україна» і додає, що раніше мала досить пишні форми, - мене називали Дженніфер Лопес. А балерина повинна бути плоска взагалі з усіх боків. У мене були такі жіночі ляшечки і додаток до них. Я комплексувала, весь час робила таку зарядку спеціальну для того, щоб це місце якось стесати собі. Взагалі у дітей балетних у них немає дитинства. Балет - це таке мистецтво: або ти віддаєшся йому повністю, без залишку, або туди взагалі не варто заходити. З одного боку у тебе пуф, з іншого боку, диван, ти лежиш у поперечному шпагаті, зверху на тебе кладуть 20-кілограммовий вантаж, пластина така 20 кг. І ти лежиш - у тебе так потихеньку сльози починають крапати, крапати. А викладач моїй мамі в цей момент говорить: підемо на кухню, вип'ємо кави".

Нагадаємо, раніше Кухар зробила відверте зізнання про втрату дитини. Прима-балерина зазначила, що це було найскладніше випробування в її житті.