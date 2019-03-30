"Мечтала об этом": Вера Брежнева рассказала о перенесенной операции

37-летняя певица Вера Брежнева, которая не раз была признана одной из самых красивых женщин в шоу-бизнесе, решилась откровенно рассказать, через какие изменения своей внешности ей пришлось пройти, чтобы добиться этого. Ранее артистка призналась, какие процедуры и манипуляции позволили ей превратиться в роскошную и желанную женщину с миллионами поклонников. На этот раз звезда поведала в своем Instagram-дневнике подробности единственной сделанной ею операции.

Как сообщила Вера, она сделала лазерную коррекцию зрения - чтобы вновь увидеть яркие краски окружающего мира и избавиться от некрасивых очков. При этом ей пришлось ждать 12 лет, прежде чем она смогла наконец исполнить желаемое.

"Расскажу вам свой опыт) не пропагандирую, но благодаря мне уже несколько моих подруг и знакомых, которые очень боялись (я, если честно, до сих пор не знаю почему) уже сделали коррекцию и ходят счастливые без очков и линз)

Итак. Мое зрение стало портиться в 3-м классе. 9 лет. Миопия, спазм аккомодации. Частично генетическая предрасположенность (Папа и дедушка с миопией), частично быстрый рост организма, нагрузки в школе. Так и началось. Очки. Лечение. Больница. Операция (склеропластика) Снова лечение. Снова очки. И так до 18-ти лет. Хотя лазер появился в нашем городе, когда мне было 15, но до 17-18ти лет, точно не помню, нельзя делать коррекцию. Растет и формируется глазное яблоко. Да и даже если бы разрешили операцию - у нас все равно не было на неё денег. Куда на нее, даже на линзы. Поэтому очки. И не из оптики, а с рынка. Насобирала деньги в 21. То есть с 9ти лет прошло 12)) Это была моя навязчивая идея. Я мечтала об этом, поэтому о страхе даже речи быть не могло) как только я начала зарабатывать, сначала обеспечила семью,затем уже стала собирать на операцию. На тот момент у меня уже был ребенок", - поделилась исполнительница.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/vbdiary)

Подробностей она четко не помнит, так как прошло много времени, но ничего ужасного точно не было.

"Я не помню деталей и нюансов. Помню, как пришла в Киеве в клинику. Прошла все обследования. Сдала все анализы. Назначили дату операции. Приехала туда в очках. Самое странное было - распорка век )) когда такой штуковиной держат веки, чтобы ты не моргал. Мне только сказали, дыши спокойно и равномерно. Боли сильной я не помню ( прошло 15 лет ) помню, что после все было чуть мутно и сильно ярко светило солнце. Я поехала домой (не за рулем). Дома закрыла шторы. Любой яркий свет воспринимался некомфортно. Отдыхала, а вечером уснула. Утром проснулась, ищу очки на тумбочке, на полу у кровати, и в процессе понимаю, что я и без них вижу... а раньше не видела дальше вытянутой руки ( перед операцией было -4,5/-4,75). Хотела попрыгать на кровати от радости, но пока нельзя было двигаться так активно, поэтому я просто пошла рассматривать все вокруг и радоваться тому, что вижу без очков!!! Линзы так же мне больше не приходится носить) если осмелитесь - удачи", - пишет Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/vbdiary)

После этого она без проблем родила второго ребенка и до сих пор хорошо видит - но при этом регулярно проходит обследования.

"Тогда я поняла, как люди, имеющие хорошее зрение и не знающие, что такое плохо видеть, не ценят то, что имеют)) Через 5 лет после этого родила второго ребенка, противопоказаний не было)) но на консультацию пошла в обязательном порядке! Сейчас на фоне стрессов и усталости один глаз стал чуть менее остро видеть) но мне же надо, чтобы меня кто-то загнал в клинику, поэтому пока хожу так))) Выводы:

1. бояться нечего ( рожать точно больнее)

2. Найти хорошую клинику

3. Сдать все анализы

4. Классно взять кого-то с собой за компанию, чтобы было веселее, в качестве поддержки.

5. Очень важно придерживаться после коррекции рекомендаций доктора. Потому что 2 недели есть ограничения по активности, бассейну, нужно капать глаза регулярно и тд", - подытожила певица.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/vbdiary)

Подписчики поблагодарили знаменитость за такой откровенный и подробный рассказ, а также делятся своим опытом и задают интересующие их вопросы.

"Верочка, Вы не думали написать книгу об уходе за собой и любви к себе? Я бы купила не думая такую книгу. Вы ведь для многих образец. Добра";

"Очень интересно и во время. Спасибо большое! Планирую решиться все-таки, а то пакет и кот стали одинаковы";

"Я никогда не забуду тот момент, когда смотрела в окно с 8 этажа без очков и казалось всё в нереальном измерении. Всем советую. После родила сама двоих детей. Зрение отличное";

"Я тоже ходила в очках до 36 лет,мне так хотелось от них поскорее избавиться...но моя мечта сбылась только 3 года назад.Какое это счастье видеть все четко- без всяких линз и очков";

"Благодарю Верочка за такое искреннее общение с нами";

"Верочка, вы потрясающая! Спасибо вам за познавательные посты! Я тоже очень хочу сделать коррекцию, долго думала об этом и тут наткнулась на ваш пост! Буду знать, что это не так больно, как я думала", - пишут фолловеры.

Напомним, эффектная Вера Брежнева появилась в наряде от украинского бренда.

Ранее Вера Брежнева призналась в том, что она равнодушна к любимому женскому занятию – шоппингу. Магазины одежды – это последнее место, которое она посетит в каком-либо городе.