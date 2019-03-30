"Мріяла про це": Віра Брежнєва розповіла про перенесену операцію

37-річна співачка Віра Брежнєва, яка не раз була визнана однією з найкрасивіших жінок в шоу-бізнесі, зважилася відверто розповісти, через які зміни своєї зовнішності їй довелося пройти, щоб досягти цього. Раніше артистка зізналася, які процедури і маніпуляції дозволили їй перетворитися в розкішну і бажану жінку з мільйонами шанувальників. Цього разу зірка розповіла у своєму Instagram-щоденнику подробиці єдиної зробленої нею операції.

Як повідомила Віра, вона зробила лазерну корекцію зору - щоб знову побачити яскраві фарби навколишнього світу і позбутися від негарних окулярів. При цьому їй довелося чекати 12 років, перш ніж вона змогла нарешті виконати бажане.

"Розповім вам про свій досвід) не пропагую, але завдяки мені вже кілька моїх подруг і знайомих, які дуже боялися (я, якщо чесно, до цих пір не знаю чому) вже зробили корекцію і ходять щасливі без окулярів і лінз) Отже. Мій зір почав псуватися в 3-му класі. 9 років. Міопія, спазм акомодації. Частково генетична схильність (Тато і дідусь з міопією), частково швидкий ріст організму, навантаження в школі. Так і почалося. Окуляри. Лікування. Лікарня. Операція (склеропластика) Знову лікування. Знову окуляри. І так до 18-ти років. Хоча лазер з'явився в нашому місті, коли мені було 15, але до 17-18ти років, точно не пам'ятаю, не можна робити корекцію. Зростає і формується очне яблуко. Та й навіть якщо б дозволили операцію - у нас все одно не було на неї грошей. Куди на неї, навіть на лінзи. Тому окуляри. І не з оптики, а з ринку. Назбирала гроші в 21. Тобто з 9ти років минуло 12)) Це була моя нав'язлива ідея. Я мріяла про це, тому про страх навіть мови бути не могло) як тільки я почала заробляти, спочатку забезпечила сім'ю,потім вже стала збирати на операцію. На той момент у мене вже була дитина", - поділилася виконавиця.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/vbdiary)

Подробиць вона чітко не пам'ятає, оскільки пройшло багато часу, але нічого жахливого точно не було.

"Я не пам'ятаю деталей і нюансів. Пам'ятаю, як прийшла в Києві в клініку. Пройшла всі обстеження. Здала всі аналізи. Призначили дату операції. Приїхала туди в окулярах. Найдивніше було - розпірка повік )) коли такою штуковиною тримають повіки, щоб ти не моргав. Мені тільки сказали, дихай спокійно і рівномірно. Болі сильної я не пам'ятаю ( минуло 15 років ) пам'ятаю, що після все було трохи мутно і сильно яскраво світило сонце. Я поїхала додому (не за кермом). Будинки закрила штори. Будь яскравий світ сприймався некомфортно. Відпочивала, а ввечері заснула. Вранці прокинулася, шукаю окуляри на тумбочці, на підлозі біля ліжка, і в процесі розумію, що я і без них бачу... а раніше не бачила далі витягнутої руки ( перед операцією було -4,5/-4,75). Хотіла пострибати на ліжку від радості, але поки не можна було рухатися так активно, тому я просто пішла розглядати все навколо і радіти з того, що бачу без окулярів!!! Лінзи так само мені більше не доводиться носити) якщо наважитеся - удачі", - пише Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/vbdiary)

Після цього вона без проблем народила другу дитину і досі добре бачить - але при цьому регулярно проходить обстеження.

"Тоді я зрозуміла, як люди, які мають добрий зір і не знають, що таке погано бачити, не цінують те, що мають)) Через 5 років після цього народила другу дитину, протипоказань не було)) але на консультацію пішла в обов'язковому порядку! Зараз на тлі стресів і втоми одне око стало трохи менш гостро бачити) але мені ж треба, щоб мене хтось загнав в клініку, тому поки ходжу так))) Висновки:

1 боятися нема чого ( народжувати точно болючіше)

2. Знайти хорошу клініку

3. Здати всі аналізи

4. Класно взяти когось з собою за компанію, щоб було веселіше, в якості підтримки.

5. Дуже важливо дотримуватися після корекції рекомендацій лікаря. Тому що 2 тижні є обмеження активності, басейну, потрібно капати очі регулярно і тд", - підсумувала співачка.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/vbdiary)

Підписники подякували знаменитості за таку відверту і докладну розповідь, а також діляться своїм досвідом і задають запитання.

"Вірочка, Ви не думали написати книгу про догляд за собою та любові до себе? Я б купила не думаючи таку книгу. Адже для багатьох зразок. Добра;

"Дуже цікаво і під час. Спасибі велике! Планую зважитися все-таки, а то пакет і кіт стали однакові";

"Я ніколи не забуду той момент, коли дивилася у вікно з 8 поверху без окулярів і здавалося все в нереальному вимірі. Всім раджу. Після народила сама двох дітей. Зір відмінне";

"Я теж ходила в окулярах до 36 років,мені так хотілося від них скоріше позбутися...але моя мрія збулася тільки 3 роки тому.Яке це щастя бачити все чітко - без всяких лінз та окулярів";

"Дякую Вірочка за таке щире спілкування з нами";

"Вірочка, ви приголомшлива! Спасибі вам за пізнавальні пости! Я теж дуже хочу зробити корекцію, довго думала про це і тут натрапила на ваш пост! Буду знати, що це не так боляче, як я думала", - пишуть фолловери.

Нагадаємо, ефектна Віра Брежнєва з'явилася у вбранні від українського бренду.

Раніше Віра Брежнєва зізналася в тому, що вона байдужа до улюбленого жіночого заняття – шопінгу. Магазини одягу – це останнє місце, яке вона відвідає в якому-небудь місті.