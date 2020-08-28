Маска-пленка от черных точек в домашних условиях: эффективный рецепт

Маска-пленка от черных точек – прекрасный способ очистить поры и кожу лица. Можно купить готовый продукт в магазине или же приготовить не менее эффективный и более натуральный аналог дома. Рецептом очищающей маски поделилась владелица собственного косметического бренда и бьюти-блогер Ирина Шарк.

Липкая маска приклеивается к верхнему слою кожи, притягивая жир и грязь за счет компонентов в составе, чаще всего это:

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Поливиниловый спирт - полимер, загуститель, благодаря которому маска превращается в ту самую пленку.

Глина – вытягивает загрязнения из пор.

Уголь и угольная пыль – тоже очищает, абсорбируя загрязнения и уменьшает воспаление.

Витамины, гиалуронка, и другие компакты, успокаивающие, увлажняющие и подтягивающие кожу.

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Домашний аналог маски-пленки:

1ст л агар-агара

1/2 стакана воды

1 пакетик ромашки аптечной

1/3 ч.л. Витамина С

5 цветков Анчана ( можно обойтись и без него, но он дополнительно обогатит состав.⠀

Приготовление займет не больше 5 минут:

Воду доводим до кипения, опускаем ромашку и анчан, уменьшаем огонь и оставляем на несколько минут. Убираем цветы и добавляем агар-агар обязательно помешивая. Как только начнет пузыриться снимаем с огня, остужаем до комфортной температуры и добавляем витамин.

Тем временем распариваем кожу и теплую маску наносим достаточно оперативно. Занимаем горизонтальное положение. Маска быстро превратится в пленку, снимается одним пластом, легко и безболезненно, очищая кожу и дополнительно увлажняя ее.

Напомним, что ранее косметолог Виктория Вовк назвала топ-10 ошибок в домашнем уходе за кожей.