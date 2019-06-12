Маша Ефросинина восхитила тренировкой со своим 4-летним сыном Сашей (видео)

Маша Ефросинина порадовала свою многотысячную армию поклонников очень приятной новостью. Украинская телеведущая и блогер наконец запустила долгожданную серию видео, посвященную тренировкам. Первое видео посвящено фитнесу с ребенком!

Ефросинина так и уточняет – у современных женщин часто нет достаточно времени на себя или на постоянные тренировки. Поэтому ведущая придумала формат – как заниматься с ребенком, на детской площадке, в офисе или даже на диване.

"Что нужно вам сегодня, когда в сети миллион зарядок и советов? Как сделать занятия по нашим комплексам максимально доступными и эффективными! И вот придумали! И я даже немного горжусь! Ответ был на поверхности: современная женщина настолько занята и так быстро несется по жизни, что всегда придумывает себе оправдания, чтобы не идти в зал/бассейн/на танцы – не тратить время на дорогу/переодевания и... на абонемент! Мы нашли выход – комплексы #МашаПриседаша разработаны для всех максимально привычных вам обстоятельств: дом, детская площадка, офис и даже ваш диван! Да-да, даже во время просмотра любимого сериала вы сможете подкачать зад! Девочки, мы продумали ВСЕ!" – рассказывает о новой рубрике Ефросинина.

При этом в первом выпуске Маша показывает, как можно тренироваться даже с ребенком. На видео своей звездной маме помогает ее сынок – 4-летний Саша. Видно, что мальчику действительно нравится проводить таким образом время со своей мамой.

Фитнес с ребенком: играем и качаем пресс, руки, ноги, ягодицы. #МашаПриседаша

Подписички Маши Ефросининой уже пеоспешили оставить первые отзывы под ее новым видео:

"Очень понравилось, больше таких видео"

"Очень круто! Спасибо Вам огромное! Весело и полезно! А что еще нужно"

"Фитнес с ребенком - это что-то. Особенно если их у тебя трое, как в моем случае.Спасибо за видео. Буду со своими тренироваться"

"Клаааас, всегда говорила, что и заниматься спортом можно весело и результативно с детьми. Вот наглядный пример мамашам, у которых все беды от детей, и целлюлит на попе тоже. Главное не лениться и иметь желание! Маша, восхищаюсь!"

"Супер идея! Для тех, кто откладывает спортзал до понедельника- доказательство что возможно все, было бы желание! Машенька, расскажите, пожалуйста, больше о своем питании, ведь это 70% успеха"

Скриншот комментариев: youtube.com/Маша Ефросинина

Скриншот поста: instagram.com/mashaefrosinina

Кстати, обратите внимание, что ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала антицеллюлитное упражнение. Анита обещает, что результат не заставит себя долго ждать. И уже через пару недель вы увидите первые достижения.

Также напомним, что до этого Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа. Ведущую очень печалит, что многие женщины сильно зависят от мнения других.