Маша Єфросиніна захопила тренуванням зі своїм 4-річним сином Сашком (відео)

Маша Єфросиніна порадувала свою багатотисячну армію шанувальників дуже приємною новиною. Українська телеведуча і блогер нарешті запустила довгоочікувану серію відео, присвячену тренуванням. Перше відео присвячене фітнесу з дитиною!

Єфросиніна так і уточнює – у сучасних жінок часто немає достатньо часу на себе або на постійні тренування. Тому ведуча придумала формат – як займатися з дитиною, на дитячому майданчику, в офісі або навіть на дивані.

"Що потрібно вам сьогодні, коли у мережі мільйон зарядок і порад? Як зробити заняття з нашим комплексів максимально доступними і ефективними! І ось придумали! І я навіть трохи пишаюся! Відповідь на поверхні: сучасна жінка настільки зайнята і так швидко мчить по життю, що завжди придумує собі виправдання, щоб не йти в зал/басейн/на танці – не витрачати час на дорогу/переодягання і на абонемент! Ми знайшли вихід – комплекси #МашаПриседаша розроблені для всіх максимально звичних вам обставин: будинок, дитячий майданчик, офіс і навіть ваш диван! Так-так, навіть під час перегляду улюбленого серіалу ви зможете підкачати зад! Дівчатка, ми продумали ВСЕ!" – розповідає про нову рубрику Єфросиніна.

При цьому в першому випуску Маша показує, як можна тренуватися навіть з дитиною. На відео своїй зірковій мамі допомагає її синок – 4-річний Сашко. Видно, що хлопчикові дійсно подобається проводити час зі своєю мамою.

Фітнес з дитиною: граємо і качаємо прес, руки, ноги, сідниці. #МашаПриседаша

Підписники Маші Єфросиніної вже пеоспешили залишити перші відгуки під її новим відео:

"Дуже сподобалося, більше таких відео"

"Дуже круто! Спасибі Вам величезне! Весело і корисно! А що ще потрібно"

"Фітнес із дитиною - це щось. Особливо якщо їх у тебе троє, як у моєму випадку. Дякую за відео. Буду зі своїми тренуватися"

"Клаааас, завжди говорила, що і займатися спортом можна весело і результативно з дітьми. Ось наочний приклад матусям, у яких всі біди від дітей, і целюліт на сідницях теж. Головне не лінуватися і мати бажання! Маша, захоплююся!"

"Супер ідея! Для тих, хто відкладає спортзал до понеділка - доказ що можливо все, було б бажання! Машенька, розкажіть, будь ласка, більше про своє харчування, адже це 70% успіху"

Скріншот коментарів: youtube.com/Маша Єфросиніна

Скріншот поста: instagram.com/mashaefrosinina

До речі, зверніть увагу, що раніше фітнес-тренер Аніта Луценко показала антицелюлітну вправу. Аніта обіцяє, що результат не змусить себе довго чекати. І вже через пару тижнів ви побачите перші досягнення.

Також нагадаємо, що до цього Маша Єфросиніна закликала жінок любити себе без макіяжу. Ведучу дуже засмучує, що багато жінок сильно залежать від думки інших.