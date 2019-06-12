"Скажете мне спасибо": Анита Луценко показала антицеллюлитное упражнение (видео)

Результат, по словам Луценко, не заставит себя долго ждать
Анита Луценко порадовала поклонников новым полезным видео, показав упражнение специально для "сезона купальников". Так, известная украинская фитнес-тренер показала одно из эффективных упражнений, которое поможет избавиться от целлюлита - "апельсиновой корочки" на бедрах. Более того, Луценко подчеркивает, что уже через пару недель результат будет виден!
Упражнение фитнес-тренер в шутку назвала "минуткой", так как для его выполнения действительно много времени не потребуется.
Луценко объясняет, что вначале нужно стать в планку, а затем делать шаги вперед – к рукам, которыми вы упираетесь в пол. Далее следует потянуть мышцы спины. Такая тренировка даст следующий эффект: "удлиненные мышцы ног, пресс, тонус ног, антицеллюлит, расправление плеч, растяжка!" – пишет Анита.
"Улучшается кровообращение в области таза, а это означает - меньше проявление целлюлита", - пишет Анита в комментариях.
Что касается количества – 10 раз 3 подхода.
"И через день, и через 2 недели вы скажете мне спасибо, так как эффект будет реально заметен!" – обещает Луценко.
Видео: instagram.com/anitasporty
Поклонники Аниты поспешили прокомментировать ее новое видео:
Скриншот комментариев: instagram.com/anitasporty
Стройная Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Напомним, Анита Луценко показала эффективное упражнение для плоского животика.
Также Луценко детально объснила, как правильно рассчитать норму килокалорий на день. Она опубликовала подробные формулы для индивидуального расчета показателей.