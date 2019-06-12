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"Скажете мне спасибо": Анита Луценко показала антицеллюлитное упражнение (видео)

Lite » Красота 12.06.2019 - 12:26
"Скажете мне спасибо": Анита Луценко показала антицеллюлитное упражнение (видео)
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Результат, по словам Луценко, не заставит себя долго ждать

Анита Луценко порадовала поклонников новым полезным видео, показав упражнение специально для "сезона купальников". Так, известная украинская фитнес-тренер показала одно из эффективных упражнений, которое поможет избавиться от целлюлита - "апельсиновой корочки" на бедрах. Более того, Луценко подчеркивает, что уже через пару недель результат будет виден!

Упражнение фитнес-тренер в шутку назвала "минуткой", так как для его выполнения действительно много времени не потребуется.

Луценко объясняет, что вначале нужно стать в планку, а затем делать шаги вперед – к рукам, которыми вы упираетесь в пол. Далее следует потянуть мышцы спины. Такая тренировка даст следующий эффект: "удлиненные мышцы ног, пресс, тонус ног, антицеллюлит, расправление плеч, растяжка!" – пишет Анита.

"Улучшается кровообращение в области таза, а это означает - меньше проявление целлюлита", - пишет Анита в комментариях.

Что касается количества – 10 раз 3 подхода.

"И через день, и через 2 недели вы скажете мне спасибо, так как эффект будет реально заметен!" – обещает Луценко.

Видео: instagram.com/anitasporty

Поклонники Аниты поспешили прокомментировать ее новое видео:

  • "Посмотрела, сделала. Тянет под коленками. От вы красиво делаете, а я как баба яга на старте перед забегом за Иванушкой, вот только сомневается, с какой ноги стартануть"
  • "Уже говорим Спасибо, фея спорта и красоты"
  • "Уже "спасибо" за само упражнение!"
  • "Спасибо. Не буду откладывать на потом, а сегодня и начну"
  • "Знаю это упражнение!) Спасибо, Анита - кудесница стройности и красоты Вы наша"
  • "Это так тяжело))"
  • "То, что нужно сейчас, если б еще кто-то заставлял каждый день меня это делать)) Лень первая родилась"

&quot;Скажете мне спасибо&quot;: Анита Луценко показала антицеллюлитное упражнение (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/anitasporty

&quot;Скажете мне спасибо&quot;: Анита Луценко показала антицеллюлитное упражнение (видео)

Стройная Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Напомним, Анита Луценко показала эффективное упражнение для плоского животика.

Также Луценко детально объснила, как правильно рассчитать норму килокалорий на день. Она опубликовала подробные формулы для индивидуального расчета показателей.

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