"Маніпулює" пам'яттю: вчені виявили несподівану властивість алкоголю

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Дослідники вважають, що така дія алкоголю допомагає в боротьбі з виникненням депресії

Вживання алкоголю на думку різних вчених приносить як колосальну шкоду організму, так і часткову користь. Нещодавнє дослідження нейробіологів з Браунівського університету в США довело, що спиртне допомагає позбавитися від поганих спогадів і зосередитися на хороших. Доповідь була опублікована в журналі Neuron.

Дослідження проводилися на плодових мушках — у яких, на відміну від людей, всього близько 100 тис. нейронів, що робить їх зручним модельним організмом. Крім того, плодових мушок приваблює алкоголь.

В ході експерименту дослідники навчали мушок знаходити алкоголь, а потім відключали різні гени, які могли бути залучені до формування залежності від спиртного. Виявилося, що один з таких генів відповідає за вироблення білка Notch, що грає важливу роль в ембріональному розвитку, розвитку мозку і його роботі у дорослих людей. Notch є компонентом великої сигнальної мережі, в яку також входить D-2-подібний рецептор — білок, що розпізнає нейромедіатор дофамін. Від роботи D-2-подібного рецептора, зокрема, залежить, як буде сприйматися той чи інший спогад — приємним чи ні.

Наукові співробітники Браунівського університету стверджують, що алкоголь впливає на роботу всієї сигнальної мережі, що відповідає за формування спогадів. Його дія призводить до зміни D-2-подібного рецептора — заміни однієї з амінокислот. За підрахунками дослідників, близько трьох келихів вина здатні змінити сприйняття спогадів у людини приблизно на добу.

Дослідники не беруться з точністю сказати, як саме змінюється сприйняття спогадів, однак, у контексті вивчення формування залежності, вважають, що алкоголь робить їх більш приємними. Попередньо вчені зробили висновок, що така дія алкоголю допомагає запобігти депресії, істотно знизити роль стресу для організму людини.

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