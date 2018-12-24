Маникюр в салоне: что нужно знать о дезинфекции инструментов

Иллюстративное фото: pixabay.com

Каждая девушка должна знать, какую опасность несут в себе нестерилизованные маникюрные инструменты

В салоне красоты, где мастер пренебрегает правильной очисткой инструментов для маникюра и педикюра, есть вероятность заразиться грибком или другой инфекцией. Поэтому первое, что должна узнать клиентка у мастера, как он стерилизует рабочие инструменты.

Журналистка Нового канала Елена Филонова решила лично сходить на процедуру в салон красоты и узнать все этапы стерилизации маникюрных инструментов. Она выбрала одновременную процедуру маникюра и педикюра. Это очень удобно, когда нужно сэкономить время. Сразу работают два мастера - так называемый сервис в четыре руки.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Конечно же, процедура одновременного маникюра и педикюра требует больше инструментов в один момент, потому что проводят ее в четыре руки. Но иногда их не хватает, и мастера могут обрабатывать на скорую руку. Именно поэтому стоит знать обязательные этапы стерилизации маникюрных инструментов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

1. Дезинфицирующий раствор. Использованные инструменты следует поместить в дезинфицирующую ванночку, где налит специальный раствор-концентрат, разбавленный водой.

2. Очистка. Инструменты для маникюра очищаются строго после того, как пройдут дезинфекцию в растворе. С помощью специальных химических растворов и жесткой щеточки очищаются ножнички, кусачки и другие инструменты.

3. Сухожар или автоклав. После очистки уже сухие инструменты кладут в специальные крафт-пакеты и помещают в сухожарный шкаф или автоклав. Там под под действием высокой температуры проходит стерилизация.

4. Хранение. После стерилизации инструменты следует хранить в закрытых крафт-пакетах или в специальном УФ-стерилизаторе с бактерицидными лампами. Оба варианта правильные и безопасные.

5. Антисептик для рук. Не стоит забывать о самом простом способе обработки рабочей поверхности, а также рук или ног клиентов. Сам мастер должен работать в одноразовых перчатках.

Не стесняйтесь спросить у мастера перед процедурой, насколько тщательно он стерилизует инструменты. Тогда ваш маникюр и педикюр будет не только красивым, но и безопасным.

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