Манікюр в салоні: що потрібно знати про дезінфекцію інструментів

Ілюстративне фото: pixabay.com

Кожна дівчина повинна знати, яку небезпеку несуть в собі нестерилізовані манікюрні інструменти

У салоні краси, де майстер нехтує правильним очищенням інструментів для манікюру і педикюру, є ймовірність заразитися грибком або іншою інфекцією. Тому перше, що повинна дізнатися клієнтка у майстра, як він стерилізує робочі інструменти.

Журналістка Нового каналу Олена Філонова вирішила особисто сходити на процедуру в салон краси і дізнатися всі етапи стерилізації манікюрних інструментів. Вона вибрала одночасну процедуру манікюру і педикюру. Це дуже зручно, коли потрібно заощадити час. Відразу працюють два майстри - так званий сервіс в чотири руки.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Звичайно ж, процедура одночасного манікюру і педикюру вимагає більше інструментів в один момент, тому що проводять її в чотири руки. Але іноді їх не вистачає, і майстри можуть обробляти на швидку руку. Саме тому варто знати обов'язкові етапи стерилізації манікюрних інструментів.

Ілюстративне фото: pixabay.com

1. Дезінфікуючий розчин. Використані інструменти слід помістити в дезінфікуючу ванночку, де налитий спеціальний розчин-концентрат, розбавлений водою.

2. Очищення. Інструменти для манікюру очищаються строго після того, як пройдуть дезінфекцію в розчині. За допомогою спеціальних хімічних розчинів і жорсткої щіточки очищаються ножиці, гострозубці та інші інструменти.

3. Сухожар або автоклав. Після очищення вже сухі інструменти кладуть у спеціальні крафт-пакети та поміщають в сухожарну шафу або автоклав. Там під дією високої температури проходить стерилізація.

4. Зберігання. Після стерилізації інструменти слід зберігати в закритих крафт-пакетах або в спеціальному УФ-стерилізаторі з бактерицидними лампами. Обидва варіанти правильні і безпечні.

5. Антисептик для рук. Не варто забувати про найпростіший спосіб обробки робочої поверхні, а також рук або ніг клієнтів. Сам майстер повинен працювати в одноразових рукавичках.

Не соромтеся запитати у майстра перед процедурою, наскільки ретельно він стерилізує інструменти. Тоді ваш манікюр і педикюр буде не тільки красивим, але і безпечним.

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