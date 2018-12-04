Как лучше просыпаться зимой: 5 советов для украинцев

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Специалисты рассказали, как поднять себя с кровати в холодную пору года без ощущения дискомфорта

Врачи дали несколько советов украинцам по поводу того, как лучше просыпаться темным и холодным зимним утром, чтобы не испытывать сложностей и разбитости.

Во-первых, пишет UKRHEALTH, проснуться без ощущения дискомфорта поможет аккуратное соблюдение графика засыпания и пробуждения. Это настраивает организм на определенный режим, так что при этом даже можно обходиться без будильника.

Иллюстративное фото (flickr.com/Thomas Gartz)

То есть, если будете укладываться вечером в постель, а утром вставать в одно и то же время, то в дальнейшем ваш организм будет чувствовать сонливость и просыпаться в определенное утреннее время уже сам. В свою очередь, отсутствие определенного часа засыпания и пробуждения утром может стать фактором плохого самочувствия, потери тонуса и сонливости в течение дня.

Во-вторых, если вы доверяете свое пробуждение будильнику, то лучше выбирать плавные и спокойные мелодии, так как громкий и резкий звук будильника не столько пробуждает, сколько грубо вырывает спящего человека из сна. В результате происходит резкий выброс адреналина в кровь, что организм воспринимает как стресс - для зимнего утра совершенно не соответствующее состояние. У человека при этом может повыситься давление, возникнуть спазм сосудов.

Иллюстративное фото (flickr.com/DaPuglet)

Также, чтобы обеспечить себе бодрость утром, нужно обеспечить в комнате достаточное количество света.

Еще терапевты рекомендуют класть рядом с постелью теплую домашнюю одежду.

И, конечно, - проветривание. Эксперты говорят, что очень полезно зимним утром открыть форточку и впустить в комнату свежий воздух. Это прогонит остатки сонливости и убережет от соблазна остаться в спальне.

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Видео: РБК-Украина