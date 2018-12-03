ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Навіть не смій: 4 причини, чому не варто пропускати сніданок

Lite » Краса і здоров'я 03.12.2018 - 08:28
Навіть не смій: 4 причини, чому не варто пропускати сніданок
Фото: (pxhere.com)

Пропускати краще вечірній прийом їжі, а на сніданок і в обід харчуватися нормально

Буває так, що просинаєш сніданок або сидиш замість обіду на нараді, а увечері немає сил повечеряти. Реакція організму на відсутність їжі залежить від віку, здоров'я, способу життя, фізичної активності, і наслідки можуть бути різні, передає Cosmo.

1. Вага знижується, але це пастка

Найчастіше їжу пропускають, щоб схуднути. У інтервального голодування є переваги. Але, якщо ти пропускаєш прийоми їжі, щоб покарати себе, краще так не робити. Адже потім можна зірватися і переїсти, що не дасть ніякого результату. Пропускати краще вечірній прийом їжі, а на сніданок і в обід харчуватися нормально.

2. Ризикуєш з'їсти більше

Дослідження показали, що коли до голоду додається стрес від відсутності їжі, людина може заїсти його великою кількістю їжі або взагалі почати їсти все підряд.

3. Втома і зіпсований настрій

Причина втоми - падіння рівня глюкози в крові. Коли мозок недоотримує харчування, він починає пригальмовувати роботу організму. Також з пропуском їжі падає цукор, що сприяє зниженню гарного настрою. А коли почуваєшся погано, можеш почати їсти все підряд.

4. Вага не залишиться низьким надовго

Недавнє дослідження показало, що інтервальне голодування і здорова дієта мають схожі довгострокові результати, але у голодуючих все ж більше шансів "наїсти" скинуті кілограми назад.

Нагадаємо, раніше дієтологи розповіли про їжу для активних людей і назвали топ 12 продуктів, які заряджають енергією.

Крім того, експерти розповіли, чому не завжди слід рахувати калорії під час схуднення.

Відео: Незвичайні факти про каву (video.rbc.ua)

Експерти розповіли, які продукти можуть стати причиною раку Як позбутися печії: дієтологи назвали чотири несподіваних продукти
Новини України здоровьееда
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся