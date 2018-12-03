Навіть не смій: 4 причини, чому не варто пропускати сніданок

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Пропускати краще вечірній прийом їжі, а на сніданок і в обід харчуватися нормально

Буває так, що просинаєш сніданок або сидиш замість обіду на нараді, а увечері немає сил повечеряти. Реакція організму на відсутність їжі залежить від віку, здоров'я, способу життя, фізичної активності, і наслідки можуть бути різні, передає Cosmo.

1. Вага знижується, але це пастка

Найчастіше їжу пропускають, щоб схуднути. У інтервального голодування є переваги. Але, якщо ти пропускаєш прийоми їжі, щоб покарати себе, краще так не робити. Адже потім можна зірватися і переїсти, що не дасть ніякого результату. Пропускати краще вечірній прийом їжі, а на сніданок і в обід харчуватися нормально.

2. Ризикуєш з'їсти більше

Дослідження показали, що коли до голоду додається стрес від відсутності їжі, людина може заїсти його великою кількістю їжі або взагалі почати їсти все підряд.

3. Втома і зіпсований настрій

Причина втоми - падіння рівня глюкози в крові. Коли мозок недоотримує харчування, він починає пригальмовувати роботу організму. Також з пропуском їжі падає цукор, що сприяє зниженню гарного настрою. А коли почуваєшся погано, можеш почати їсти все підряд.

4. Вага не залишиться низьким надовго

Недавнє дослідження показало, що інтервальне голодування і здорова дієта мають схожі довгострокові результати, але у голодуючих все ж більше шансів "наїсти" скинуті кілограми назад.

Нагадаємо, раніше дієтологи розповіли про їжу для активних людей і назвали топ 12 продуктів, які заряджають енергією.

Крім того, експерти розповіли, чому не завжди слід рахувати калорії під час схуднення.

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