Навіть не смій: 4 причини, чому не варто пропускати сніданок

Пропускати краще вечірній прийом їжі, а на сніданок і в обід харчуватися нормально
Буває так, що просинаєш сніданок або сидиш замість обіду на нараді, а увечері немає сил повечеряти. Реакція організму на відсутність їжі залежить від віку, здоров'я, способу життя, фізичної активності, і наслідки можуть бути різні, передає Cosmo.
Найчастіше їжу пропускають, щоб схуднути. У інтервального голодування є переваги. Але, якщо ти пропускаєш прийоми їжі, щоб покарати себе, краще так не робити. Адже потім можна зірватися і переїсти, що не дасть ніякого результату. Пропускати краще вечірній прийом їжі, а на сніданок і в обід харчуватися нормально.
Дослідження показали, що коли до голоду додається стрес від відсутності їжі, людина може заїсти його великою кількістю їжі або взагалі почати їсти все підряд.
Причина втоми - падіння рівня глюкози в крові. Коли мозок недоотримує харчування, він починає пригальмовувати роботу організму. Також з пропуском їжі падає цукор, що сприяє зниженню гарного настрою. А коли почуваєшся погано, можеш почати їсти все підряд.
Недавнє дослідження показало, що інтервальне голодування і здорова дієта мають схожі довгострокові результати, але у голодуючих все ж більше шансів "наїсти" скинуті кілограми назад.
Нагадаємо, раніше дієтологи розповіли про їжу для активних людей і назвали топ 12 продуктів, які заряджають енергією.
Крім того, експерти розповіли, чому не завжди слід рахувати калорії під час схуднення.
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